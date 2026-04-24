Глава МЭА: Мир столкнулся с крупнейшим энергетическим кризисом в истории
Глобальная энергетическая система все глубже погружается в самый серьезный кризис в своей истории. Как заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства, рост цен на энергоресурсы уже начинает оказывать давление на мировой спрос.
Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства:
"Мы столкнулись с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. За последние 50 лет у нас их было три: нефтяной кризис 1973 года, нефтяной кризис 1979 года и четыре года назад кризис природного газа после российско-украинского конфликта. Объемы нефти и газа, которые мы потеряли сегодня в этой войне, намного превышают все три кризиса вместе взятые. Кроме того, мы теряем жизненно важные сырьевые товары - нефтехимию, удобрения, гелий, серу. В целом, это очень серьезная проблема".
По данным Международного энергетического агентства, в результате текущих потрясений мировой рынок уже потерял порядка 13 млн баррелей нефти в сутки. Это оказывает серьезное давление на баланс спроса и предложения. Такие показатели повышают риски, особенно для стран, которые сильно зависят от импорта нефти и газа.