Глава МИД Ирана прибыл в Исламабад для переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Пакистана, который является посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, передает агентство Tasnim.

Ранее министерство иностранных дел Ирана анонсировало визит Аракчи в Пакистан, а также в Оман и Россию для обсуждения усилий, направленных на окончание конфликта с США и Израилем.

"Аракчи прибыл в Исламабад", - говорится в сообщении Tasnim.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер направляются в Пакистан на встречу с представителями Ирана.