Лауреатам почетного звания "Человек года Брестчины" вручили награды

Лучшие в своем деле! В канун Праздника труда обладателей звания "Человек года" чествовали на Брестчине.

В почетном списке 16 имен тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие юго-западного региона: педагоги, медики, транспортники, руководители предприятий и общественных организаций.

За высокие показатели в социально-экономической сфере чествовали и лауреатов конкурса "Лучшие товары Беларуси". Это звание присвоено более 70 товарам 46 организаций Брестской области во всех номинациях.

Юрий Витрюк, директор Малоритского консервноовощесушильного комбината:

"Люди трудились с достоинством и получили такой значимый продукт, который сегодня так нужен нашему маленькому поколению. Для того чтобы произвести его, нужно качественное сырье. На нашем предприятии все это есть. Это качественное сырье произрастает в Брестской области. И с помощью этого сырья мы получаем такой достойный продукт для детей, как сок морковный прямого отжима. Мы первые в республике его выпустили. Сегодня это наша гордость и достоинство. Я считаю, что с такими продуктами наши детки будут расти здоровыми и сильными".

"Для меня большая честь представлять сегодня учительское сообщество, поэтому эту награду я разделяю со всеми своими коллегами, с теми, кто каждый день без громких слов идет и хорошо выполняет свое дело. Звание "Человек года Брестчины" - скорее, не награда, а высшая степень профессионального признания", - поделилась Юлия Богдасарова, учитель географии гимназии № 2 г. Бреста.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

"То, что я - человек года Брестчины в номинации "Обороноспособность", конечно, это очень достойно. Накладывает такой отпечаток ответственности, чтобы дальше только выполнять поставленные задачи лучше и качественнее".