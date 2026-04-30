Обновленную областную Доску почета открыли в Гродно

Лучшие районы, предприятия и организации Гродненской области, занесенные на областную Доску почета, 30 апреля чествовали в Гродно.

Среди лидеров те, кто по итогом 2025 года достиг высоких показателей в строительной, экономической сферах, социально-культурном развитии. Также на Доску почета занесены имена 20 победителей конкурса "Человек года Гродненщины". Свидетельства о присвоении звания были вручены на торжественной церемонии в областной филармонии.

"Приятно и важно осознавать, что деятельность, которой ты посвятил более 15 лет, была замечена и получила такую высокую награду. С сегодняшнего момента нужно со своего лексикона убрать такие слова, как не могу и не умею, и продолжать, не понижая планку, идти к своей цели. А цель моей работе одна - предоставлять качественные социальные услуги и комфортные условия проживания и досуга нашим подопечным", - поделился Александр Стацевич, директор Лидского социального пансионата "Тепло души".

Андрей Жамойда, директор ГП "Конус":

"Несмотря на высокую конкурентность на рынке Республики Беларусь и Российской Федерации, куда мы осуществляем поставки металлоконструкций уже оцинкованных (чтобы просто понимали: 70 предприятий - это наши конкуренты), мы занимаем лидирующие места именно на российском рынке благодаря высокому качеству, а качество - это труд".