Минспорт: Санкции в отношении белорусского спорта не выдерживают юридической критики

Ряд международных спортивных федераций совершенно непоследовательны в своих действиях, но с юридической точки зрения любая изоляция по национальному признаку является чистой воды дискриминацией. Об этом "Первому информационному" рассказал начальник управления национальных команд Министерства спорта Михаил Прокопенко.

Особенно сложный диалог идет с легкой атлетикой, хоккеем и биатлоном. Однако в ближайшее время руководителю World Athletics Себастьяну Коу придется вернуть белорусов в календарь "королевы спорта".

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта Беларуси:

"Все санкции и ограничения, которые были введены в отношении белорусского спорта, с юридической стороны не выдерживают никакой критики. И нарушались и процессуальные моменты, и Олимпийская хартия, прежде всего, нарушалась. Поэтому при наличии независимого, непредвзятого судейства, хотя это такой вопрос дискуссионный, есть ли такое, правильная работа проводится, и она даст свои результаты".