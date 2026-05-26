Минспорт: Санкции в отношении белорусского спорта не выдерживают юридической критики
Ряд международных спортивных федераций совершенно непоследовательны в своих действиях, но с юридической точки зрения любая изоляция по национальному признаку является чистой воды дискриминацией. Об этом "Первому информационному" рассказал начальник управления национальных команд Министерства спорта Михаил Прокопенко.
Особенно сложный диалог идет с легкой атлетикой, хоккеем и биатлоном. Однако в ближайшее время руководителю World Athletics Себастьяну Коу придется вернуть белорусов в календарь "королевы спорта".
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта Беларуси:
"Все санкции и ограничения, которые были введены в отношении белорусского спорта, с юридической стороны не выдерживают никакой критики. И нарушались и процессуальные моменты, и Олимпийская хартия, прежде всего, нарушалась. Поэтому при наличии независимого, непредвзятого судейства, хотя это такой вопрос дискуссионный, есть ли такое, правильная работа проводится, и она даст свои результаты".
Отметим, в 2027 году в Турции пройдут Европейские игры, а спустя год в Лос-Анджелесе летняя Олимпиада. На оба мультиспортивных старта у нас есть большие шансы поехать полноценной белорусской делегацией.