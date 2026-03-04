Перцов рассказал, будут ли в Беларуси вводить возрастные ограничения на соцсети

Средства массовой информации должны освещать государственную политику, а в случае если республиканское ведомство желает иметь свое СМИ, оно должно сделать его качественным.

На заседании коллегии Министерства информации было заявлено, что региональные СМИ, как и республиканские, должны становиться конвергентными и работать во всех средах. За 2025 год региональные СМИ нарастили интернет-аудиторию в соцсетях на 50 %.

Также на коллегии ответили на вопрос, планируют ли вводить возрастные ограничения на доступ к социальным сетям для подростков.

"Принимать регуляционные решения в отношении ограничений по возрасту или каким-то еще параметрам мы пока не собираемся ", - подчеркнул Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Таких механизмов ограничения, по его словам, пока в стране нет. "Пока алгоритм подтверждения своего возраста молодыми людьми достаточно сложен. Нет гарантии, какой именно пользователь в данный момент входит под тем или иным ником в социальную сеть", - рассказал Перцов.