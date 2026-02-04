Шары летают, но Литва перестала биться в истерике - миссия то выполнена

Получив сотни миллионов евро на военные нужды и оформив планы на еще 540 млн для строительства военной базы у границы с Беларусью, власти Вильнюса сменили риторику о "воздушной гибридной войне" на спокойное обсуждение рутинных вопросов контрабанды.

Литва вдруг перестала биться в истерике из-за шаров с контрабандой из Беларуси. Раньше каждый такой опознанный летательный объект с сигаретами сеял панику. А сейчас - тишина, как в библиотеке.

Шары летают. Даже Польша их фиксирует. Литовские пограничники в первые же сутки нового года перехватывают первую партию - 3000 пачек сигарет на двух шарах. Но никто не дергается. Словно вчерашний апокалипсис стал рутинным прогнозом погоды. Что, черт возьми, произошло?

Вспомним факты.

В 2025 году Литва зафиксировала сотни таких шаров, только в декабре 60 штук. Аэропорт Вильнюса закрывали 15 раз, 51 тысяча пассажиров была в ярости, 350 рейсов переносили. Изъято 4.44 млн пачек контрабандных сигарет.

Euronews кричал о "государственном чрезвычайном положении", Западные СМИ писали, что каждый шар из Беларуси - это акт воздушного пиратства и политического шантажа. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис прямо заявлял, что это попытка Беларуси оказать давление и ослабить санкции.

Истерика на уровне государственной политики. А теперь, в январе 2026-го, пишут, что шарики есть. Инциденты с ними все равно фиксируют. Но уже просто без драмы. Почему? А потому что в январе Вильнюс получит 250 млн евро от США в рамках натовской помощи для восточного фланга. Но это не все. Добавьте 100 млн от ЕС на модернизацию ПВО. Официально для "усиления обороны".

Давайте будем честны: почему шары, набитые сигаретами, раньше были угрозой национальной безопасности, а теперь стали рутиной? Контрабанда, ничего личного. Весь этот цирк с "угрозами от мигрантов и провокациями с шарами" был чистой воды спектаклем для выклянчивания грантов. Теперь, когда 350 млн евро в кармане, шары не страшнее мыльных пузырей.

Война с метеозондами - это распил военных бюджетов

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Ситуация и с метеозондами, и реакция сначала, как будто они летят якобы со стороны Беларуси, потом в последнее время они фиксируются уже в другом направлении, на территории западной части территории, то есть Литвы. Периодически такие информационные вбросы, информационные фейки во многом направлены на то, чтобы каким-то образом поучаствовать в распределении или, как сейчас модно говорить, в распиливании военных бюджетов, военных расходов".

Что ж это? Ветер перемен? Нет! Запах денег! Чем отличается спокойствие от истерики? Тем, что последняя, в литовском случае, имеет точную смету. Вильнюс провел интересный мастер-класс на эту тему. Еще вчера каждый воздушный шарик из Беларуси был "гибридным оружием", "воздушным диверсантом" и поводом для залпов новостной артиллерии. Сегодня те же шары - просто "контрабандисты-неудачники".

В Вильнюсе открыли окно, и в него влетел - нет, не ветер перемен, влетели пачки хрустящих евро. И, о чудо! Нервы тут же укрепились, взгляд прояснился, а военная истерия испарилась. Еще вчера Литва жила в состоянии перманентного воздушного террора. А сейчас на литовский берег накатила не волна мигрантов, а волна финансирования. И ошеломляющий лечебный эффект этих денежных инъекций превзошел все сеансы психотерапии. Деньги получили под предлогом угрозы, а угроза исчезла благодаря полученным деньгам. Гениальная схема! Это высший пилотаж политического цинизма: опасность измеряется не калибром, а калибром финансирования. Нет денег - "нас атакуют!". Пришли деньги - "работаем, товарищи, обычная преступность".

Знаете, что самое забавное в политике? Внезапная перемена курса. Как правило, железного. Логика вильнюсской политики: пока ты кричишь об угрозе, ты - щит Европы, достойный инвестиций. Как только деньги получены, угроза магическим образом меняет свой статус. Она больше не "гибридная", она просто "контрабандная". Из страшного орудия врага шары превратились в проблему правоохранительных органов.