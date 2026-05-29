В Минске проходит фестиваль для жителей и гостей столицы в честь 80-летия МТЗ
Флагман белорусского машиностроения празднует 80-летний юбилей. Торжества проходят под девизом "Движение вперед - от 50 до 500!". Отмечать МТЗ собирается с размахом: подготовлена насыщенная программа. Начнут с выставки крупногабаритной техники и выступлений творческих коллективов Дворца культуры МТЗ.
На призаводской площади уже работает выставка техники и развернулась праздничная торговля. Здесь представлены как раритетные экспонаты, так и современные модели. Тракторы "Беларус" - это мировой бренд. Преодолев путь от выпуска первых плугов до сборки сверхмощных энергонасыщенных машин, предприятие уверенно входит в топ-8 мировых производителей.
Александр Казакевич, заместитель гендиректора ОАО "МТЗ" по маркетингу:
"Основной результат - удалось сохранить коллектив предприятия, в это непростое время продолжить выпускать замечательные трактора. Наше предприятие по-прежнему обладает достаточно широкой географией поставок, нам удалось сохранить свое присутствие на многих традиционных рынках, выйти на ряд новых рынков и закрепиться на них, что немаловажно. Самое главное - это то, что мотивом, слоганом сегодняшнего праздника является "от 50 до 500". Это означает, что наше предприятие смогло сохранить самое главное - возможность, способность, энергию и силы выпускать новую продукцию, потому что мы на сегодняшний день можем похвастаться тем, что прошли путь от 50-сильного трактора до 500-сильного. Это, пожалуй, максимально символично и тот акцент, который хотелось бы в этот день поставить".
В 12:00 началось выступления творческих коллективов Дворца культуры МТЗ. В 14:00 состоится чествование лучших работников, а в 16:00 стартует музыкальный фестиваль с участием известных артистов и мастеров искусств Беларуси. Специальный гость - группа "Иванушки International". Главной фишкой шоу станут знаменитые танцы тракторов, а завершится юбилей ярким фейерверком.