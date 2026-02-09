В Национальном аэропорту Минск усилен контроль из-за опасного вируса Нипах

В минском аэропорту усилили контроль из-за опасного вируса Нипах. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантинный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего.

Если температура 37,5 градусов и выше, человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза.