В Национальном аэропорту Минск усилен контроль из-за опасного вируса Нипах
Автор:Редакция news.by
В минском аэропорту усилили контроль из-за опасного вируса Нипах. Все пассажиры и экипаж, прилетающие из разных стран, проходят санитарно-карантинный контроль. С помощью тепловизоров специалисты определяют температуру каждого прилетевшего.
Если температура 37,5 градусов и выше, человека отводят в медпункт для осмотра, а при подозрении на опасные вирусы помещают в изолятор до постановки диагноза.
Клинический материал отправляется в лабораторию биотехнологии и иммунодиагностики особо опасных инфекций, где есть возможность выявить различные экзотические вирусы.