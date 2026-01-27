Беларусь и Япония обсудили межрегиональное сотрудничество и развитие межпарламентских связей

Беларусь и Япония намерены развивать межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Такое заявление сделал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Алейник по итогам встречи с послом Японии в Беларуси.

Отдельное внимание уделили социально-гуманитарной сфере. Беларусь признательна Японии за поддержку по минимизации последствий чернобыльской катастрофы. В непростое для страны время восточное государство предоставило помощь на сумму около 40 млн долларов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"С 2004 года правительство Японии учредило программу "Корни травы", которая реализовывалась последовательно и была направлена на укрепление технологической базы учреждений здравоохранения Беларуси. С 2025 года эта программа была возобновлена, уже реализованы 3 конкретных проекта: поставки высокотехнологического медицинского оборудования в Сенненскую центральную районную больницу, в Гомельский онкоцентр. Буквально 16 января подписаны документы о поставке оборудования в Столинскую центральную районную больницу".

Сергей Алейник и посол из Японии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fcb52-887c-47de-8614-49a5e9f73401/conversions/e3cffbb8-c545-4e71-bd5d-68611d1f7de9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fcb52-887c-47de-8614-49a5e9f73401/conversions/e3cffbb8-c545-4e71-bd5d-68611d1f7de9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fcb52-887c-47de-8614-49a5e9f73401/conversions/e3cffbb8-c545-4e71-bd5d-68611d1f7de9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/497fcb52-887c-47de-8614-49a5e9f73401/conversions/e3cffbb8-c545-4e71-bd5d-68611d1f7de9-xl-___webp_1920.webp 1920w