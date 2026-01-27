3.75 BYN
Беларусь и Япония обсудили межрегиональное сотрудничество и развитие межпарламентских связей
Беларусь и Япония намерены развивать межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Такое заявление сделал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Сергей Алейник по итогам встречи с послом Японии в Беларуси.
Отдельное внимание уделили социально-гуманитарной сфере. Беларусь признательна Японии за поддержку по минимизации последствий чернобыльской катастрофы. В непростое для страны время восточное государство предоставило помощь на сумму около 40 млн долларов.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"С 2004 года правительство Японии учредило программу "Корни травы", которая реализовывалась последовательно и была направлена на укрепление технологической базы учреждений здравоохранения Беларуси. С 2025 года эта программа была возобновлена, уже реализованы 3 конкретных проекта: поставки высокотехнологического медицинского оборудования в Сенненскую центральную районную больницу, в Гомельский онкоцентр. Буквально 16 января подписаны документы о поставке оборудования в Столинскую центральную районную больницу".
В рамках программы грантовой помощи "Корни травы" уже реализовано 63 проекта на сумму около 5 млн долларов. За время дипломатического сотрудничества страны наработали взаимовыгодный опыт. Есть результаты в договорно-правовой базе, действует ряд двусторонних соглашений, которые касаются научно-технической сферы, взаимодействия в области радиационной безопасности.