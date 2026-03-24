Беларусь и Япония обсудили возобновление сотрудничества в преодолении последствий аварий на АЭС

По инициативе японской стороны в Минске обсудили возможность возобновления сотрудничества Беларуси и Японии в области преодоления последствий аварий на атомных электростанциях.

В частности, стороны проявили желание продолжить взаимодействие в рамках соответствующего совместного комитета. Об этом шла речь на встрече начальника управления международного сотрудничества белорусского Министерства по ЧС и советника посольства Японии в Беларуси.

Дмитрий Ткачук, начальник управления международного сотрудничества МЧС Беларуси:

"После того как произошла авария на Фукусиме, сотрудничество также велось достаточно активно. Во-первых, Республика Беларусь оказала гуманитарную помощь Японии в связи со значительными последствиями этой аварии. Во-вторых, мы удовлетворили просьбу японской стороны по изучению опыта Республики Беларусь по ликвидации последствий чернобыльской аварии. Всего в тот период более 50 делегаций посетили Республику Беларусь. Более 400 экспертов изучали наш опыт. Мы открыто и безвозмездно поделились нашими методиками, рекомендациями, результатами научных исследований".