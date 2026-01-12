Лукашенко: Наши пограничники постоянно в боевой готовности

Президент Беларуси утвердил решения на охрану государственной границы. Это традиционная ежегодная процедура.

Во Дворце Независимости с докладами об актуальной обстановке на рубежах - председатель Госпогранкомитета и начальник Генштаба Вооруженных Сил. Александр Лукашенко отметил, что спокойнее не становится, и обратной тенденции мы пока не видим. Поэтому решение на охрану госграницы сегодня актуально как никогда.

"Наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной и готовности нет. Всегда полная боевая готовность. Они готовы, как в военное время, работать. Потому что на последних метрах, как у нас говорили, нашей Родины им доверена честь и право ходить", - отметил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что утверждение в начале года на самом высоком уровне решений на охрану госграницы - это хорошая военная традиция, установившаяся уже на протяжении многих лет. "Сейчас это (противодействие угрозам пограничной безопасности. - Прим. ред.) как никогда актуально", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится. "Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится. Посмотрев на карту, мы видим, что мы практически окружены военными подразделениями со всех сторон. Единственное окно на востоке с Российской Федерацией, где у нас немного полегче. Но я бы не сказал, особенно в связи с последними событиями в Украине, когда неизвестно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Скажем откровенно, и мы не научились еще на 100 % реагировать на эти все залеты и не научились их на 100 % уничтожать. Не знаю, возможны ли эти 100 %. Но к этому надо нам стремиться", - заявил Президент.

По итогам докладов подписаны решения на охрану госграницы - органами пограничной службы, а также в воздушном пространстве.

По информации ГПК, на прибалтийском и польском направлениях с сопредельной стороны сейчас действует группировка силовых ведомств общей численностью более 11 тыс. военных. Со стороны Украины за год совершено около 60 провокаций, из которых 20 связаны с залетом беспилотников на белорусскую территорию.

В ходе доклада обозначены приоритетные задачи для органов пограничной службы на 2026 год. В частности, будет продолжено наращивание системы расположения сил. Планируется построить еще 5 комплексов пограничных застав на украинском направлении. Столько же было возведено в 2025 году. Председатель ГПК оценил обстановку у границ Беларуси как привычно напряженную.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

"Сегодня обстановка вокруг наших границ остается привычно напряженной. Это касается наших северных и западных границ, где идет постоянное наращивание военного потенциала сопредельными государствами, а также, по понятным причинам, южной границы - там, где идут боевые действия на территории Украины".

Министр обороны: Милитаризация Запада продолжается

Министр обороны отмечает милитаризацию сил и средств в европейских странах. По отношению к нашей стране продолжаются агрессивные выпады и намерения, - подчеркнул Виктор Хренин.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"В европейских странах дислоцируется группировка различных авиационных средств. Это более 2,2 тыс. самолетов. Группировка в Польше и странах Балтии достигает до 130, в прошлом году доходила до 140 самолетов тактической авиации. Мы также видим полеты стратегической бомбардировочной авиации американцев, которые отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению ударов по нашей территории".