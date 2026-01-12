Лукашенко: Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится

Президент Беларуси 12 января утверждает решения на охрану государственной границы. Это традиционная ежегодная процедура.

Во Дворце Независимости с докладами об актуальной обстановке на рубежах присутствуют председатель Госпогранкомитета и начальник Генштаба Вооруженных Сил. Александр Лукашенко отметил: спокойнее не становится, и обратной тенденции мы пока не видим, поэтому решение на охрану госграницы сегодня актуально как никогда.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Наши пограничники постоянно в боевой готовности. У них иной, по-моему, готовности нет, всегда полная боевая готовность. Они готовы как в военное время работать, потому что на последних метрах нашей Родины им доверены честь и право".

Белорусский лидер также отметил важность ежегодной процедуры утверждения на высшем уровне задания на охрану границы как символа особого внимания государства к этому направлению.

Александр Лукашенко дал жесткую оценку внешней обстановке вокруг Беларуси, констатируя рост военных угроз.

"Говорить о том, что вокруг нас стало не менее спокойно, чем ранее, или менее спокойно, - нет смысла. Мы всегда находились в очень серьезной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, тенденции к тому, что спокойнее не становится", - сказал он.

Президент отметил, что, посмотрев на карту, можно увидеть, что Беларусь "практически окружена военными подразделениями со всех сторон". Единственным относительно спокойным направлением Александр Лукашенко назвал восточную границу с Россией, но и здесь, по его словам, легкость - понятие относительное в связи с последними событиями в Украине.

"Неизвестно откуда и непонятно откуда могут залететь на твою территорию беспилотники. Ну, скажем откровенно, и мы не научились еще на 100 % реагировать на эти все залеты, и не научились их на 100 % уничтожать. Не знаю, возможно ли это 100 %, но к этому надо нам стремиться", - подчеркнул глава государства.

По информации ГПК, на прибалтийском и польском направлениях с сопредельной стороны сейчас действует группировка силовых ведомств общей численностью более 11 тыс. военных. Со стороны Украины за год совершено около 60 провокаций, из которых 20 связаны с залетом беспилотников на белорусскую территорию.

