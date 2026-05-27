На трассе Бобруйск - Могилев упавший дуб заблокировал движение десятков машин

27 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Его порывы в некоторых районах достигли 20 м/сек.

Сотрудники МЧС распиливают поваленные деревья. На трассе Бобруйск - Могилев дуб рухнул на дорогу, повредив один автомобиль. Образовалась пробка, несколько десятков машин стоят в направлении из Бобруйска в Кировск. Предварительно, пострадавших нет.