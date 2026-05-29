Пятеро лидчан пострадали от действий мошенницы, оформившей на них кредиты

Воспользовалась доверием и загнала в долги: в Лиде в поле зрения правоохранителей попала жительница райцентра, подозреваемая в обмане своих коллег.

По данным МВД, в местную милицию обратились 5 человек с заявлением о том, что на их имена кто-то оформил кредиты в общей сумме на 46 тыс. рублей. Как это удалось сделать, сыщики узнали, когда наведались к подозреваемой.

Сергей Аполоник, начальник УУР УВД Гродненского облисполкома:

"Некоторое время назад 37-летняя коллега потерпевших получила доступ к их мобильным телефонам и оформила микрозаймы. Деньги сразу же перевела на личный карт-счет, а затем потратила на погашение долгов и азартные игры".

Сергей Аполоник, начальник УУР УВД Гродненского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33547f79-402f-4a92-807a-29da4c565082/conversions/43037274-d1e3-418e-8a1a-aa5e469f1a8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33547f79-402f-4a92-807a-29da4c565082/conversions/43037274-d1e3-418e-8a1a-aa5e469f1a8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33547f79-402f-4a92-807a-29da4c565082/conversions/43037274-d1e3-418e-8a1a-aa5e469f1a8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33547f79-402f-4a92-807a-29da4c565082/conversions/43037274-d1e3-418e-8a1a-aa5e469f1a8c-xl-___webp_1920.webp 1920w