Пятеро лидчан пострадали от действий мошенницы, оформившей на них кредиты
Воспользовалась доверием и загнала в долги: в Лиде в поле зрения правоохранителей попала жительница райцентра, подозреваемая в обмане своих коллег.
По данным МВД, в местную милицию обратились 5 человек с заявлением о том, что на их имена кто-то оформил кредиты в общей сумме на 46 тыс. рублей. Как это удалось сделать, сыщики узнали, когда наведались к подозреваемой.
Сергей Аполоник, начальник УУР УВД Гродненского облисполкома:
"Некоторое время назад 37-летняя коллега потерпевших получила доступ к их мобильным телефонам и оформила микрозаймы. Деньги сразу же перевела на личный карт-счет, а затем потратила на погашение долгов и азартные игры".
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.