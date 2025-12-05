Белорусский биатлонист Лазовский выиграл масс-старт на втором этапе Кубка Содружества

Белорусские биатлонисты продолжают держать высочайший темп побед в первых гонках зимнего международного сезона. Дмитрий Лазовский одержал победу в мужском масс-старте на 2-м этапе Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске.

Белоруска Динара Смольская стала шестой в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону Участие в женском масс-старте приняли 30 лучших биатлонисток общего зачета турнира, в это число попали и шестеро белорусок 05.12.2025 12:14

5 декабря у белорусов уже была цветочная церемония у девушек. Для белорусских биатлонисток гонка получилась тяжелая, очень непростая гонка. Но Динара Смольская ворвалась в цветочную церемонию.

У мужчин на старт гонки вышла лучшая тридцатка общего зачета турнира. После третьего огневого рубежа образовался квартет лидеров, в котором были наши Антон Смольский и Дмитрий Лазовский. На заключительной стрельбе Смольский допустил сразу 2 ошибки, Лазовский ограничился одним промахом и со штрафного круга уходил вторым. На последних метрах дистанции Дмитрий оказался самым проворным и финишировал первым, опередив россиянина Александра Корнева на 2 секунды.

Дмитрий Лазовский, победитель масс-старта 2-го этапа Кубка Содружества - 2025/2026: "Долгожданная, желанная и воодушевляющая победа. Сегодня самый кайфовый финиш, у нас была такая борьба, мне удалось выиграть в этой борьбе, так что вообще класс".