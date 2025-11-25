На Дефлимпийских играх в Токио белорусы завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей

Белорусы завершили выступление на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио! 25 ноября белорусы болели за пловцов, уже бронзовый призер Мария Рудько стала пятой на дистанции 200 м на спине. 26 ноября белорусы отправятся в Минск, а сегодня они смогли в столице Японии прикоснуться к родине.

У белорусов три золотые медали, четыре серебряные и пять бронзовых. Сегодня в "Акватик Центр" переживали за пловцов, но завоевать очередную награду не удалось, зато удалось дефлимпийской делегации прикоснуться к частичке Беларуси в Токио.

Мария Рудько вышла в финал с восьмым временем в утренней сессии на дистанции 200 м на спине. Это дисциплина одна из самых любимых бронзового призера текущей Дефлимпиады. Все понимали, что в решающем заплыве гомельчанка прибавит, так и произошло, но белоруска оказалась пятой. В этом же заплыве первые две спортсменки обновили мировые рекорды на этой дистанции. Конкуренция к Играм в Токио увеличилась в разы.

"В некоторых заплывах на дистанциях до 70 спортсменов, что говорит о массовости, конкуренции и развитии плавания среди слабослышащих спортсменов во всем мире", - отметила главный тренер национальной команды Беларуси по инваспорту Светлана Жигайлова.

Министерство спорта и туризма Беларуси, Министерство иностранных дел, РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта провели огромную работу, чтобы в Токио о Беларуси говорили и восторгались победами. В Беларуси создаются все условия, чтобы люди с проблемами слуха и далеко не только могли реализовать себя. В том числе и об этом говорили 25 ноября в посольстве Беларуси в Токио.

Спортсмены, находясь далеко от родины, сегодня прикоснулись к частичке Беларуси, и такая встреча получилась эмоциональной.

"Чувствуется сразу какое-то спокойствие, что частичка родины есть здесь. Это приятно. Все радуются, общаются. Очень хорошее впечатление", - поделился эмоциями шеф белорусской миссии на Дефлимпиаде-2025 Алексей Мирошниченко.

Обменявшись подарками, каждый оставил частичку себя в Японии. Конечно, все гости оставили свой автограф на сюрпризе для посольства Беларуси.

Диана Прудникова, чемпионка XXV летних Дефлимпийских игр в семиборье:

"Отличные эмоции. Мы так далеко от Беларуси, но сейчас на родной земле. Спасибо посольству за теплый прием. Спасибо государству за возможности, которые оно создает для таких, как мы, чтобы мы смогли себя реализовать".