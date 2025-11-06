Сразу шесть белорусских спортсменов стали полуфиналистами ЧМ по прыжкам на батуте в Испании

Испанский город Памплона принимает чемпионат мира по прыжкам на батуте. Шестеро белорусов вышли в полуфинал в самом престижном олимпийском виде программы - индивидуальных прыжках. У мужчин в квалификации выступили 90 атлетов.



И лучший результат показал двукратный чемпион летних Игр, обладатель Кубка планеты белорус Иван Литвинович. Лидер сборной набрал рекордные баллы для текущего сезона - 67,29.

Станислав Яскевич и Андрей Буйлов заняли 7-е и 8-е места соответственно. В 1/2 квалифицируются первые 24 батутиста. Беларус Себастьян Станкевич стал 9-м, но оказался вне полуфинала из-за лимита в три участника от одной страны на данной стадии.

В женской квалификации соревновались 74 спортсменки, и сразу три белоруски вошли в десятку лучших

В женском турнире всего выступили 74 батутистки. Яна Лебедева набрала вторую сумму баллов. Екатерина Ершова - пятую. А серебряный призер парижской Олимпиады Виолетта Бордиловская - девятую.