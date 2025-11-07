3.68 BYN
В Бельгии и Швеции из-за неизвестных дронов приостановили работу аэропортов
Автор:Редакция news.by
Аэропорт в бельгийском Льеже приостановил работу после того, как вблизи был замечен беспилотник. Об этом сообщает местная пресса, отмечая, что это уже третий подобный случай за неделю.
Прекращала работу и воздушная гавань Брюсселя - в итоге была сорвана встреча премьера земли Саксония-Анхальт с представителем Германии при НАТО. Они намеревались обсудить "пробелы в системе противоронной обороны".
Кроме того, был временно закрыт один из крупнейших аэропортов в Швеции - тоже из-за сообщений о появлении дрона. Утром воздушное пространство вновь открыли. Ранее об обнаружении дронов вблизи аэропортов сообщали в Дании, Норвегии и Германии.