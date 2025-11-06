Красный день календаря: одними из первых к празднованию 7 Ноября присоединились представители КПБ

Великая Октябрьская социалистическая революция, одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее 7 ноября 1917 года, стала отправной точкой для кардинальных преобразований в России, а позднее в молодом советском государстве. После распада великой державы - Союза Советских Социалистических Республик - традиция празднования 7 Ноября была прервана.

Но уже в суверенной Беларуси праздник получил вторую жизнь. В 1998 году указом Президента он был восстановлен, и с тех пор 7 Ноября - государственный праздник и выходной день. По всей стране проходят тематические мероприятия.

Одними из первых к празднованию Дня Октябрьской революции традиционно присоединились представители Коммунистической партии Беларуси.

Беларусь - единственная страна на постсоветском пространстве, которая отмечает красный день календаря как общереспубликанский праздник. И этот факт - повод для гордости. Ведь именно это событие положило начало кардинальным изменениям: установлению советской государственности, формированию тех принципов и традиций, которые актуальны и значимы по сей день. Октябрьская революция дала старт рождению великой страны - Союза Советских Социалистических Республик, и Белорусская ССР стояла у истоков ее создания. В тот переломный момент именно большевики стали той влиятельной политической силой, которая взяла на себя решение белорусского вопроса. Ключевую роль в этом сыграл Владимир Ильич Ленин.

В Минске памятник Ленину расположен на площади Независимости возле Дома правительства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/300fc185-823c-47af-be89-c2a81a64fa3a/conversions/fcd1ff03-e8f6-43e1-aaf4-d187edec8354-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/300fc185-823c-47af-be89-c2a81a64fa3a/conversions/fcd1ff03-e8f6-43e1-aaf4-d187edec8354-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/300fc185-823c-47af-be89-c2a81a64fa3a/conversions/fcd1ff03-e8f6-43e1-aaf4-d187edec8354-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/300fc185-823c-47af-be89-c2a81a64fa3a/conversions/fcd1ff03-e8f6-43e1-aaf4-d187edec8354-xl-___webp_1920.webp 1920w В Минске памятник Ленину расположен на площади Независимости возле Дома правительства

В память о великом деятеле его имя носят площади и улицы практически в каждом белорусском городе, установлены памятники. В Минске памятник Ленину расположен на площади Независимости возле Дома правительства. Именно сюда сегодня, в праздничный день, возложить цветы пришли сотни представителей Коммунистической партии Беларуси, трудовые коллективы, молодежь.

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94646caa-68ce-471e-8ed9-3f10a9629f7f/conversions/f21bbb41-5a2c-4346-86e0-f61e013cb70d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94646caa-68ce-471e-8ed9-3f10a9629f7f/conversions/f21bbb41-5a2c-4346-86e0-f61e013cb70d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94646caa-68ce-471e-8ed9-3f10a9629f7f/conversions/f21bbb41-5a2c-4346-86e0-f61e013cb70d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94646caa-68ce-471e-8ed9-3f10a9629f7f/conversions/f21bbb41-5a2c-4346-86e0-f61e013cb70d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Сыранков, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси: "Сегодня Беларусь уверенно идет собственным путем развития. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям - главные факторы консолидации белорусского общества. Все это реализовано благодаря продуманному политическому курсу, проводимому Президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко".

Октябрьская революция не просто изменила ход истории, она сплотила людей вокруг важнейшей идеи - во что бы то ни стало развивать и преобразовывать родную республику. Именно этот народный дух помог советским людям одержать Великую Победу над фашизмом, а затем героически восстановить разрушенные города и села. Вспомним, как Минск, практически стертый с лица земли, был возрожден из руин. Поэтому значение этой даты для нас неоспоримо.