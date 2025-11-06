Орбан: Встреча Путина и Трампа в Будапеште может состояться в любой день

Саммит Путина и Трампа по-прежнему на повестке. Как отметил премьер-министр Венгрии, встреча президентов России и США в Будапеште может состояться в любой день.

По словам Виктора Орбана, им осталось решить "один-два вопроса", чтобы провести саммит. После этого (в зависимости от согласия сторон) может быть достигнуто прекращение огня между Россией и Украиной и установление мира.