"Лiстапад" готов подводить итоги: лучший фильм жюри выбрало единогласно

7 ноября завершает работу Минский международный кинофестиваль "Лістапад". Главная интрига - кто же станет лучшим в гонке экранного искусства - разрешится через несколько часов в кинотеатре "Москва".

Последний фестивальный день проходит в белорусской столице. Уже 31 год минский ноябрь измеряется кинометрами. Сегодня обновленный кинотеатр "Москва" станет свидетелем закрытия международного кинофестиваля "Лістапад". За эту неделю в городе развернулись настоящие киномарафоны. Это не единственное, чем порадовала фестивальная афиша.

"Огромное количество гостей, зрителей. Ко мне обращаются, просят пригласительный. Почему? Потому что не купить билеты. Посещаемость настолько большая, что билеты на сеансы все раскуплены заранее", - поделился председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич.

Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси: "Если Карен Шахназаров согласился быть председателем жюри, это что-то значит. Потому что Карен фигура значимая в кинематографии".

У нынешнего кинофестиваля "Лістапад" абсолютный рекорд по количеству заявок - более 3,5 тыс. из 120 стран. Широко представлены Иран, Индия, Россия и Бразилия. В этом году 8 конкурсных программ. Впервые в афише короткий метр.

Фабио Масса, член жюри основного конкурса игрового кино кинофестиваля "Лiстапад", режиссер (Италия): "Это мой второй визит в Беларусь на фестиваль "Лістапад". В прошлый раз я был участником вашего фестиваля, а сейчас я стал членом жюри игрового конкурса. Будучи эмоциональным человеком, я буду основываться на эмоциях, которые вызовут фильмы. Меня интересуют не только технические моменты, но и то, что останется в сердце после просмотра".

Карен Шахназаров, председатель жюри основного конкурса игровых фильмов кинофестиваля "Лістапад" (Россия): "Главное - качество, художественное качество, тема может быть любая. Любую тему талантливый художник может рассказать так, что это будет интересно, это будет важно. Бывают важные темы, но не интересны с точки зрения кинохудожественности. Бывают вроде бы небольшие истории, но которые так талантливо сделаны, что они становятся очень важными и большими".

Светлана Суховей, член жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк": "На мой взгляд, очень хорошо поработала команда, которая отбирала фильмы. Надо сказать ей спасибо, потому что после каждого фильма мы выходили и говорили: ну так вот же лучшее! Это продолжалось ровно шесть раз. Вы можете себе представить? Мы шесть раз выходили в недоумении, кому же мы будем присуждать наши призы".