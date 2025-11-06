Заряженные и креативные: на чемпионат по колке дров собрались настоящие профессионалы пера и топора

7 ноября на озере Вяча стартует IV чемпионат по колке дров среди СМИ. Уже собрались представители региональных, республиканских изданий, пресс-службы, министерства, ведомства, а также много молодежи, представители военно-патриотических клубов, блогеры и иностранные гости.

Итак, водохранилище Вяча пляж № 7. Здесь настолько многолюдно, что в следующем году следовало бы выбрать в качестве места проведения целый проспект, чтобы сюда могли прибыть все желающие. В этом году в соревнованиях принимают участие 39 команд - на 5 больше, чем в прошлом. Подсоединилось огромное количество региональных и республиканских СМИ, и интернациональных в том числе. Добавились команды пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь, команда объединенных журналистов Беларуси, России и Украины.

Традиционно принимает участие команда от телекомпании Синьхуа, которая сегодня отмечает день рождения. Дорогих коллег поздравляем с этим событием! Ну и, конечно, объединенная команда блогеров Министерства информации тоже здесь. Молодая команда на площадку приехала одной из первых.

"Мы сюда приехали раньше всех, наверное, для того, чтобы подобрать самые лучшие бревна и перетягать их в свой сектор. А если честно, команда у нас максимально заряженная, мы на форуме блогеров уже подружились, в таких военно-полевых условиях мы нашли коннект, и самые стойкие, самые заряженные, креативные здесь сегодня. Мы готовы, потому что нам есть что показать", - рассказал представитель команды.

"Мы как истинные мужчины решили так: самая сложная дисциплина будет девушкам, ну а самые легкие - мужчинам, чтобы не перетруждаться. Мы для красоты и для поддержки", - пошутил капитан команды.

На деле же огромное количество упражнений ляжет именно на мужские плечи. В программе мужская рубка, женская рубка, колка дров по-президентски, эстафета и новая специальная номинация для девушек, которая была введена в прошлом году. Представительнице команды нужно будет расколоть маленькое бревно с помощью чугунной сковородки.