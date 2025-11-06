Варшава запускает общенациональную программу военной подготовки

Как заявил глава Минобороны, обучение будет проводиться в 130 подразделениях Вооруженных сил и территориальных сил обороны. Программа стартует 22 ноября и продлится пять недель.

До конца года планируется обучить около 20 тыс. человек, а к 2026-му - около 400 тыс. Каждый поляк сможет выбрать курс на свое усмотрение: базовый, первая помощь, выживание и кибербезопасность. Отмечается, что общенациональная программа нацелена в том числе на подготовку общества к реагированию на кризисные ситуации.