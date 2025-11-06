Арендное жилье, столовая, обновленные казармы: в Беларуси введены в строй объекты для военнослужащих

"Военные городки приобретают современный вид. Мы это делаем, понимая, что вопросы боевой готовности и эффективность их решения во многом зависят от тех условий, в которых сегодня находятся наши люди. Поэтому совершенствование жилищно-казарменных объектов, столовых, парковых, складских зон всегда находится под пристальным вниманием и постоянно ведутся работы по их содержанию и приведению в порядок. Если говорить в цифрах, на сегодняшний день в Вооруженных Силах на учете состоит более 6 700 различных объектов. Создана система, в рамках которой ежегодно весной и осенью проходит обследование всех этих зданий и принимается соответствующими командирами решение по их содержанию, совершенствованию или проведению ремонта. Так вот за этот год нами проведены или еще ведутся работы на более чем 400 таких объектах".