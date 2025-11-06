3.68 BYN
Арендное жилье, столовая, обновленные казармы: в Беларуси введены в строй объекты для военнослужащих
В преддверии 7 Ноября Минобороны Беларуси в разных частях страны открыло новые объекты для комфортного быта военнослужащих. 38-я десантно-штурмовая бригада получила обновленную столовую - в здании завершился капитальный ремонт.
Объект оснащен современным технологическим оборудованием и всем необходимым для приема пищи и комфортного размещения военнослужащих. Пропускная способность превышает 800 человек. Глава военного ведомства Виктор Хренин отметил, что Министерство обороны в соответствии с поручением главы государства продолжает реализацию комплекса мер по повышению престижа воинской службы.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
"Военные городки приобретают современный вид. Мы это делаем, понимая, что вопросы боевой готовности и эффективность их решения во многом зависят от тех условий, в которых сегодня находятся наши люди. Поэтому совершенствование жилищно-казарменных объектов, столовых, парковых, складских зон всегда находится под пристальным вниманием и постоянно ведутся работы по их содержанию и приведению в порядок. Если говорить в цифрах, на сегодняшний день в Вооруженных Силах на учете состоит более 6 700 различных объектов. Создана система, в рамках которой ежегодно весной и осенью проходит обследование всех этих зданий и принимается соответствующими командирами решение по их содержанию, совершенствованию или проведению ремонта. Так вот за этот год нами проведены или еще ведутся работы на более чем 400 таких объектах".
35 семей военнослужащих Слуцкого гарнизона получили ключи от арендного жилья. Многоквартирный дом расположен в новом районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности магазины, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа и детский сад.
В Минске на факультете повышения квалификации и переподготовки кадров Военной академии Беларуси состоялось открытие казармы после капитального ремонта. В двух расположениях казармы могут разместиться 250 военнослужащих. Помещения оснащены современным оборудованием и мебелью, что позволяет с комфортом разместить личный состав.