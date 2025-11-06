Праздник Великого Октября: вместо лозунгов ежегодно белорусы получают важные подарки

В Беларуси 7 Ноября остается официальным праздником, мостом, соединяющим несколько эпох. Что представлял из себя праздник ранее и какие новые смыслы обрела Октябрьская революция в современном белорусском обществе?

После победы Великой Октябрьской социалистической революции день 7 Ноября для многих был самым главным и ожидаемым праздником с обязательным семейным застольем и ощущением чего-то большого и общего. В наше время этот день скорее мост, соединяющий поколения.

Александр Кохановский, декан исторического факультета БГУ: "Это праздник, который был ориентирован на всеобщее празднование. Проходили демонстрации, посвященные 7 Ноября, люди участвовали в них. С одной стороны, это была немножко советская мифологема, с другой стороны, люди достаточно радостно воспринимали участие".

День 7 Ноября был главным праздником страны, красным днем календаря, об этом знал каждый - от мала до велика. В 1917 году были заложены основы социальной справедливости: равные возможности для каждого на получение образования, поддержка людей труда. Все это закрепилось и в сегодняшней идеологии Беларуси.

"Прошли многие годы, многое изменилось, но в Беларуси не произошло отторжения многих вещей, которые были связаны с советским прошлым. У нас сохранилась определенная преемственность, сохранилась традиция. Да, снялись многие мифологемы в чем-то, в чем-то они сохранились, в том числе и в нашем историческом наследии сохранилась преемственность. 7 Ноября остался выходным днем, который каждый из нас может провести, как посчитает нужным. Главное, чтобы это было на радость семье и на пользу нашей стране", - рассказал Александр Кохановский.