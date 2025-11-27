Все лидеры команды в строю: большие биатлонные старты в прямом эфире покажет "Беларусь 5"

Все лидеры мужской сборной Беларуси по биатлону заявлены в первый спринт сезона в открытом Кубке России, поскольку он позволит им смоделировать рестарт Кубка Содружества спустя неделю.



28 ноября выступят порядка 120 спортсменов, в числе которых Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и еще 12 белорусов. В этом сезоне активно выходят на взрослые старты еще вчерашние юниоры. Ханты-Мансийск примет спринт, старт в 15:00 из-за крепких морозов, которые усилились в последние дни.



"Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире.