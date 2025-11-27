3.71 BYN
Все лидеры команды в строю: большие биатлонные старты в прямом эфире покажет "Беларусь 5"
Автор:Редакция news.by
Все лидеры мужской сборной Беларуси по биатлону заявлены в первый спринт сезона в открытом Кубке России, поскольку он позволит им смоделировать рестарт Кубка Содружества спустя неделю.
28 ноября выступят порядка 120 спортсменов, в числе которых Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и еще 12 белорусов. В этом сезоне активно выходят на взрослые старты еще вчерашние юниоры. Ханты-Мансийск примет спринт, старт в 15:00 из-за крепких морозов, которые усилились в последние дни.
"Беларусь 5" покажет гонку в прямом эфире.
Анна Сола одержала победу в спринте на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Высоко финишировала Динара Смольская, которая замкнула квартет
Напомним, накануне Анна Сола завоевала золото в женском спринте, допустив лишь один промах на огневых рубежах. Высоко финишировала Динара Смольская, она 4-я.