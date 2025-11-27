Анна Сола одержала победу в спринте на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске

Большой белорусский успех биатлона 27 ноября состоялся на трассе мирового уровня в Ханты-Мансийске, где стартовал сезон в Кубке России. И одна из ведущих белорусских спортсменок Анна Сола с ходу ворвалась на первую ступень пьедестала.

В женском спринте на 7,5 км с участием 76 биатлонисток равных не было именно белорусской чемпионке, которой с ее стремительным ходом не помешал даже один промах в стрельбе из положения стоя.