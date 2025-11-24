Золото, серебро, бронза: сборная Беларуси с блеском выступает на Дефлимпиаде-2025 в Токио

День 24 ноября стал выдающимся для белорусской команды на XXV летних Дефлимпийских играх в Токио. Спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу.

Пловчиха Оксана Петрушенко после золота на стометровке в дополнительной мотивации не нуждалась - всего одна медаль, и она станет рекордсменкой Дефлимпиады, а учитывая статус белоруски в мире, она шла за золотом.

Так и получилось: Оксана - лучшая на дистанции 200 м брассом. Отныне у нее на главном старте четырехлетия 16 золотых наград, 8 серебряных и 6 бронзовых. В сумме 30 - больше на планете нет ни у кого в дефлимпийском движении.

Оксана Петрушенко, двукратная чемпионка Дефлимпиады - 2025 в плавании:

"Эмоции нет, если честно, устала, медаль посвящаю своему сыну. Спасибо Беларусь, я чувствую поддержку всех: и болельщиков, и родных".

Виктор Щербаков, личный тренер Оксаны Петрушенко:

"Спасибо всей Беларуси. Спасибо родной стране, всем, кто за нас болел, поддерживал и переживал, особенно маме, папе, любимой жене, внученьке и детям".

Следом на дорожку на дистанцию 100 м на спине вышла подруга Оксаны по команде также гомельчанка Мария Рудько. Маша ехала за медалью в Токио и завоевала бронзу - столь важную прежде всего дня нее самой.

Мария Рудько, бронзовый призер Дефлимпиады-2025 в плавании:

"Бронза. Могла лучше, но чуть-чуть не хватило. Но медаль есть, это главное. Спасибо всем, кто верил в меня. Скоро увидимся дома".

В прыжках в длину белорусы болели за Диану Барсукову, Анну Суровец и Романа Гралько. У Ромы не получилось, к серебру и бронзе в Токио он добавил 8-е место.

Аня боролась, но 5 м 50 см - это лишь деревянная медаль, обидная, конечно, но Аня достойно выступила на Играх - у нее серебро в прыжках в высоту.

А вот порадовала всех Диана Барсукова. Установив новый юниорский мировой рекорд - 5 м 79 см, белорусская атлетка стала второй.

Диана Барсукова, серебряный призер Дефлимпиады-2025 в прыжках в длину:

"Я боролась до конца, шла третьей, но в последней попытке я сумела вырвать серебро. Спасибо всем, кто за меня болел. Я чувствовала вашу поддержку".

Татьяна Климович, личный тренер Дианы Барсуковой:

"Когда я поступила работать тренером, я пошла в школу, чтобы найти учеников, и спросила, кто хочет тренироваться. Диана подняла руку, ей было 8 лет. Я ее взяла и вырастила".