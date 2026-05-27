3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Освоение новых территорий и строительство типовых корпусов: как развивается "Великий камень"
Развитие и появление новшеств в Индустриальном парке "Великий Камень" обсудили с первым заместителем гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кириллом Коротеевым в "Актуальном интервью".
По словам собеседника, в ближайшее время у парка закончатся земельные участки той конфигурации, которую хотят видеть резиденты. Для недопущения проблемной ситуации в 2025 году начали осваивать 417 га земли дополнительных территорий, а в 2026 году уже планируется завершить основные строительные работы, чтобы с 2027-го предлагать территории резидентам.
"Есть недостаток энергетических мощностей, но зато есть видение, как это решить. Например, на проекты по серьезным дата-центрам мы смотрим с осторожностью, потому что пока не можем предложить определенные мощности. Но мы сконцентрируем их для производителей и обычных производств", - рассказал гость интервью.
В "Великом камне" пользуются спросом и типовые производственные корпуса. Сегодня строится 12-й корпус, всего 120 тыс. кв. м. Продолжать строительство таких будут обязательно, ведь пока наблюдается серьезный дефицит. К слову, уже буквально на стадии фундамента формируется очередь из предприятий, готовых заехать в новое здание.
Кирилл Коротеев заявил, что ежегодно будут прирастать минимум в 10-20 тыс. кв. м. "Мы здесь должны действовать аккуратно, поскольку несем ответственность за весь парк, инвестируем во все, в том числе в поставку ресурсов (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение), поэтому не можем позволить себе, как классический девелопер, допустить мыльный пузырь, поскольку через нас идет обслуживание этой территории", - разъяснил он.
Первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" признался, что дефицит, конечно, в чем-то сохраняется, но это не рассматривают как нечто плохое. Даже наоборот, это позволяет отбирать проекты средней капитальной емкости.