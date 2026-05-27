Освоение новых территорий и строительство типовых корпусов: как развивается "Великий камень"

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986621f0-d4c3-466f-89dd-81ce0d609d78/conversions/22b86563-59e5-4046-88b1-2ad91175f8c6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986621f0-d4c3-466f-89dd-81ce0d609d78/conversions/22b86563-59e5-4046-88b1-2ad91175f8c6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986621f0-d4c3-466f-89dd-81ce0d609d78/conversions/22b86563-59e5-4046-88b1-2ad91175f8c6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/986621f0-d4c3-466f-89dd-81ce0d609d78/conversions/22b86563-59e5-4046-88b1-2ad91175f8c6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Развитие и появление новшеств в Индустриальном парке "Великий Камень" обсудили с первым заместителем гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кириллом Коротеевым в "Актуальном интервью".

По словам собеседника, в ближайшее время у парка закончатся земельные участки той конфигурации, которую хотят видеть резиденты. Для недопущения проблемной ситуации в 2025 году начали осваивать 417 га земли дополнительных территорий, а в 2026 году уже планируется завершить основные строительные работы, чтобы с 2027-го предлагать территории резидентам.

"Есть недостаток энергетических мощностей, но зато есть видение, как это решить. Например, на проекты по серьезным дата-центрам мы смотрим с осторожностью, потому что пока не можем предложить определенные мощности. Но мы сконцентрируем их для производителей и обычных производств", - рассказал гость интервью.

Кирилл Коротеев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3cc2a1-f18a-4cc9-87eb-1802e4f33525/conversions/33906acd-852f-45dd-8744-25d5e88e17c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3cc2a1-f18a-4cc9-87eb-1802e4f33525/conversions/33906acd-852f-45dd-8744-25d5e88e17c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3cc2a1-f18a-4cc9-87eb-1802e4f33525/conversions/33906acd-852f-45dd-8744-25d5e88e17c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc3cc2a1-f18a-4cc9-87eb-1802e4f33525/conversions/33906acd-852f-45dd-8744-25d5e88e17c9-xl-___webp_1920.webp 1920w Кирилл Коротеев

В "Великом камне" пользуются спросом и типовые производственные корпуса. Сегодня строится 12-й корпус, всего 120 тыс. кв. м. Продолжать строительство таких будут обязательно, ведь пока наблюдается серьезный дефицит. К слову, уже буквально на стадии фундамента формируется очередь из предприятий, готовых заехать в новое здание.

Кирилл Коротеев заявил, что ежегодно будут прирастать минимум в 10-20 тыс. кв. м. "Мы здесь должны действовать аккуратно, поскольку несем ответственность за весь парк, инвестируем во все, в том числе в поставку ресурсов (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение), поэтому не можем позволить себе, как классический девелопер, допустить мыльный пузырь, поскольку через нас идет обслуживание этой территории", - разъяснил он.