Блокада Ормузского пролива привела к глобальному дефициту нефти
В мире заканчивается нефть. Еще три месяца назад вероятность дефицита черного золота в мировом масштабе казалась маловероятной, но с каждым днем, пока Ормузский пролив остается перекрытым, она становится все более реальной.
Тревогу бьет крупнейший профильный аналитический портал OilPrice.com. Мировая экономика стремительно приближается к масштабной катастрофе. По данным Международного энергетического агентства и ведущих финансовых институтов, таких как JP Morgan, коммерческие запасы топлива в развитых странах истощаются с рекордной скоростью и дойдут до критической отметки уже к следующему месяцу.
Эксперты Wall Street Journal констатируют: безудержный дефицит неизбежно приведет к неконтролируемому взлету цен и параличу западной промышленности. Экспертное сообщество подчеркивает, что единственным выходом из затяжного пике является немедленное прекращение военной авантюры Вашингтона и достижение твердых мирных договоренностей.