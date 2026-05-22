Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Bloomberg прогнозирует сложную ситуацию на рынке нефти

Закрытие Ормузского пролива грозит миру рецессией - с таким предупреждением вышел материал агентства Bloomberg.

По прогнозам, глобальная экономика может столкнуться со спадом 2008 года. При наиболее вероятном сценарии пролив откроется в июле. Сокращение спроса на нефть в этом случае составит в среднем 2 млн 600 тыс. баррелей в сутки. А спотовая цена на нефть марки Brent поднимется летом примерно до 130 долларов за баррель.

Если пролив не откроется и в августе, то дефицит предложения возрастет примерно до 6 млн баррелей в сутки.

Текущий кризис оказался масштабнее всех предыдущих энергетических кризисов вместе взятых - резюмирует агентство.

Разделы:

В мире

Теги:

нефтьОрмузский пролив