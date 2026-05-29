Более 400 спасателей и авиация борются с верховым пожаром под Варшавой

Вторые сутки не удается потушить крупный лесной пожар под Варшавой: горят леса в Воломинском повете. Спасатели называют ситуацию одной из самых сложных.

На месте работают более 400 спасателей и 75 автомобилей, продолжает работать авиация, также к операции подключилось 460 полицейских.

Из-за сильного ветра огонь охватывает новые территории. Горит уже сотня гектаров соснового леса. Речь идет о так называемом верховом пожаре - самой опасной форме лесных возгораний. Жителям ряда населенных пунктов рекомендовано приготовиться к эвакуации.

