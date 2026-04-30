Че за?.. Покровители в Вашингтоне и Лондоне разочарованы, Зеленского начинают сливать

После переговоров Карла III и Дональда Трампа США внезапно вышли на прямую связь с Кремлем. Разговор Путина и Трампа состоялся 29 апреля, и медиапространство мгновенно взорвалось заявлениями. Это не случайность. Вашингтон и Лондон явно разочарованы Владимиром Александровичем Зеленским и начали процесс его "слива".

Есть ли у "ЗЕ" хоть какая-то надежда остаться или уже пора идти паковать чемоданы? На этот вопрос ответили авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Звонок в Кремль

Сразу после переговоров с британским королем американский президент связался с российским лидером. Ушаков сообщил: Путин заявил, что цели будут достигнуты.

Сам Трамп открыто дал понять - Зеленский уже так или иначе проиграл. Он даже оговорился, упомянув одновременно конфликты в Украине и в Иране, которые, по его словам, закончатся примерно в одно время.

Реальность проста: интерес США к Украине резко упал, к тому же все, что нужно было (ресурсы, сферы влияния), у Украины уже забрали. Основной вектор внимания теперь - Ближний Восток.

Паническая реакция Зеленского

Зеленскому крайне невыгодно заканчивать конфликт. Поэтому он продолжает эскалацию.

Украина ввела санкции против 11 белорусских юридических лиц. В список попали компании "Ольса", "Нефтехимдиагностика", завод "Термопласт", Кузнечный завод тяжелых штамповок, Витебский завод электроизмерительных приборов, ОАО "Радиотехника". В этот же список попали и старшие сыновья Александра Лукашенко.

Удалась ли провокация? По всей видимости, нет. Президент Беларуси смотрит на это спокойно - конфликт ему не нужен. Он неоднократно повторял, если и будет наступление на Украину, то только тракторами и тяжелой техникой. Белорусы будут вспахивать украинские земли, если от Украины после всех этих "игр" вообще что-то останется…

Залужный и его стратегия вечной вражды

Внезапно заговорил и Валерий Залужный (сейчас он посол Украины в Британии, а раньше был главнокомандующим ВСУ). В интервью "Апостроф TV" он публично заявил, что заставит сына поклясться вернуть все, что "забрали русские", а если не сможет - заставит поклясться внука.

"Когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын", - сказал Залужный.

Но есть один неловкий момент: у Залужного нет сыновей - только две дочери )))

Однако это не случайная оговорка. Тут другой вопрос. Залужный уже прекрасно понимает, что все история с Украиной так или иначе подходит к концу, и земли, отвоеванные русскими, вряд ли вернутся назад к Украине. Поэтому он целенаправленно делает все для того, чтобы вражда между двумя братскими народами была кровной и бесконечной.

С такими правителями, как Залужный, вражда между русскими и украинцами точно продолжится не одно десятилетие

Украинцы "За Трампа, но против Зеленского"

Во Вроцлаве порядка 3 тыс. украинцев и поляков вышли на улицы, чтобы сказать "хватит!".

Плакаты в руках митингующих были максимально красноречивыми: "За Трампа, но против Зеленского". Люди устали от коррупции на Банковой. Они прямо говорят, что больше не хотят эту политику.

Официально это пытаются назвать "провокацией российских спецслужб", но факт остается фактом - усталость и недовольство растут.

"Пленки Миндича" снова в действии

Самый мощный удар - вторые "пленки Миндича". Их опубликовали не через НАБУ, а сначала в "Украинской правде", потом подхватили ICTV. К слову, оба эти источника - главные лондонско-соросовские медиа в Украине.

29 апреля журналисты "Украинской правды" опубликовали часть расшифровок разговоров, которые, по утверждению издания, происходят из материалов, связанных с расследованием НАБУ и САП.

В "пленках" фигурирует Зеленский. Речь идет о строительстве элитных особняков в кооперативе "Династия" под Киевом, которые, по данным расследований, предназначались для близкого окружения Владимира Александровича.

Напомним, первые "пленки Миндича" появились на фоне масштабного коррупционного скандала в энергетическом секторе Украины, где, по версии следствия (НАБУ/САПО), окружение Зеленского с начала войны вывело около 100 млн долларов. Тогда этот скандал в СМИ окрестили "делом о золотых унитазах".

Сергей Лещенко, близкий друг и соратник Зеленского, тоже засветился на вторых "пленках". Именно ему Зеленский придумал теплую должность в наблюдательном совете "Укрзализныци", где тот получал миллионы гривен и долларов откатов.

Еще раз вернемся к хронологии тех событий:

26 апреля - мощный разговор Трампа и Карла III;

Зеленский три дня "думает";

ночью 29 апреля - слив "пленок Миндича" через "Украинскую правду".

Какова цель? Все просто - Зеленского таким образом хотят заставить признать поражение и склонить к перемирию по договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

Я отсмотрел весь этот ролик "Украинской правды". Сделали они его достаточно топорно. Видимо, "колхозили", как могли, чтобы выдать максимально оперативно. И не просто так. Вероятно, Лондон и Вашингтон сказали: "Ребята, вот вам материалы, работайте, мочите их

Последнее предупреждение?

Если Зеленский не услышит это последнее трамповское предупреждение, дальше будет жестче. Либо госпереворот, либо военная хунта свергнет его - найдут способ.

Вашингтон и Лондон явно поставили на нем крест. Украина для них уже отработанный материал. Последняя надежда Зеленского - расколотый Брюссель, но и там ситуация далеко не в его пользу.

Это уже не просто утечка информации. Это четкий и жесткий сигнал: Вова, ты больше не нужен. Игра окончена.