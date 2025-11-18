Че за?.. 100 "лямов зелени" на паллетах - лишь вершина айсберга коррупционного скандала в Украине
Автор:Александр Хоровец, Артем Строганов
Эксклюзив
В последние дни Украина снова оказалась в центре международного внимания. На этот раз не из-за военных действий, а из-за очередного громкого коррупционного скандала. Неужели это начало конца постмайданного режима? Ответ на этот вопрос дали журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов в своем подкасте "Че За?..".
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обнародовали материалы, которые шокируют своей дерзостью: 100 млн долларов американской помощи, упакованные в оригинальные пачки Федеральной резервной системы (ФРС) США, были похищены и использовались для откатов и взяток. Пока официально подтверждена только эта сумма, но эксперты уверены, что это лишь "капля в море" перед многомиллиардными разоблачениями.
Скандал разгорелся на фоне энергетического кризиса: украинцы замерзают в домах, а энергосистема страны, подорванная на 50 % из-за разрушений, оказалась жертвой не только внешних ударов, но и внутренней коррупции.
Давайте разберемся, что именно произошло и почему эта история выходит далеко за рамки локального воровства.
Деньги, которые не должны были покинуть США
Ключевой момент, на который обратили внимание немногие эксперты, - происхождение этих средств. На фотографиях, распространенных НАБУ (качество снимков - 3-4 мегабайта, что говорит о профессиональной съемке), видны пачки долларов со штрих-кодами и маркировкой ФРС США. Это не свежая эмиссия, а старые купюры, предназначенные исключительно для внутреннего оборота в Соединенных Штатах.
Как эти деньги оказались в Киеве? Предполагается, что они были частью официальной помощи Вашингтона, но "утекли" через сомнительные каналы. Один из самых очевидных путей - компания Burisma, где когда-то работал Хантер Байден, сын президента Джо Байдена. С 2014 года, со времен Майдана, такие схемы использовались для финансирования киевского режима.
А высокое качество фотографий может говорить о том, что Трамп, возможно, сам был инициатором и "фотосессии", и того, что эти снимки "утекли" в сеть.
Роль НАБУ: сторожевые псы Запада или инструмент давления?
НАБУ, финансируемое из Вашингтона и Брюсселя, традиционно позиционирует себя как орган внешнего контроля над украинской властью. В начале 2025 года Зеленский даже пытался закрыть бюро, "разинул роток", как выражаются критики, но это обернулось против него. Теперь НАБУ "форсит" скандал с 23-минутным роликом, где 7 минут - чистый хронометраж аудиозаписей. А всего, по их словам, накоплено сотни часов компромата.
Фигуранты - не мелкие рыбешки. Министр энергетики уходит в отставку, его любовница следует примеру, "кошелек" Зеленского Миндич эвакуируется в Израиль. А главный герой скандала, по слухам, получил ultimatum: "Арест или свали". Зеленский пока пытается дистанцироваться - его инфообслуга твердит: "Президент ни при чем". Но это крайне плохо получается, как отмечают наблюдатели. "Фу, противно даже касаться этой темы", - признаются даже те, кто привык к украинским скандалам.
Скандал затрагивает ключевые сектора: от "Энергоатома" (где украли около 100 млн долларов на фоне энергетического коллапса) до фортификационных сооружений в Артемовске (Бахмуте), Покровске и Мирнограде.
Пленки и "клубничка": что ждет Зеленского дальше?
Это не первый удар по окружению Зеленского. Ранние "пленки Миндича" мазком касались коррупции в "Энергоатоме". Нынешние украдкой упоминают о воровстве при создании фортификационных сооружений (Артемовск (Бахмут), Покровск и вот сейчас - Купянск).
Если Зеленский "не поймет" намека, следующий шаг - видео с воровством на фортификационных сооружениях, которые к тому времени Россия, вероятно, уже захватит или уничтожит.
Рано или поздно Россия добьется своих стратегических целей, и Зеленскому ничего не останется кроме как покинуть свое кресло. Он уже "подкладывает соломку", но мыльный пузырь, надутый украинскими властями, схлопывается.
Война как мать родная: кому выгодно?
Для кого-то эта война - "мать родная". Скандалы вроде "укрзализницы" или "фортеций" продолжают всплывать, а 100 миллионов - лишь вершина айсберга. Сколько еще фактов обнародуют? Многомиллиардные схемы ждут своего часа. Пока украинцы мерзнут, элита улетает на "землю обетованную", а НАБУ играет роль "контролирующих сторожевых псов".
Этот скандал - не просто криминал, а зеркало киевского режима: от Майдана 2014-го до сегодняшнего дня. Украина на пороге перемен, и выборы (если они состоятся) станут катализатором. Трамп в Truth Social, Байдены в тени Burisma, Зеленский в обороне - глобальный театр абсурда продолжается. Но зрители - простые украинцы - уже устали от спектакля. Вопрос: когда финальный занавес?
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.