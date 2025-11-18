В последние дни Украина снова оказалась в центре международного внимания. На этот раз не из-за военных действий, а из-за очередного громкого коррупционного скандала. Неужели это начало конца постмайданного режима? Ответ на этот вопрос дали журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов в своем подкасте "Че За?..".

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обнародовали материалы, которые шокируют своей дерзостью: 100 млн долларов американской помощи, упакованные в оригинальные пачки Федеральной резервной системы (ФРС) США, были похищены и использовались для откатов и взяток. Пока официально подтверждена только эта сумма, но эксперты уверены, что это лишь "капля в море" перед многомиллиардными разоблачениями.

Скандал разгорелся на фоне энергетического кризиса: украинцы замерзают в домах, а энергосистема страны, подорванная на 50 % из-за разрушений, оказалась жертвой не только внешних ударов, но и внутренней коррупции.

Коррупция - это государствообразующее предприятие в Украине. Просто паллеты денег переносили, как есть, без пересчета.

Давайте разберемся, что именно произошло и почему эта история выходит далеко за рамки локального воровства.

Деньги, которые не должны были покинуть США

Ключевой момент, на который обратили внимание немногие эксперты, - происхождение этих средств. На фотографиях, распространенных НАБУ (качество снимков - 3-4 мегабайта, что говорит о профессиональной съемке), видны пачки долларов со штрих-кодами и маркировкой ФРС США. Это не свежая эмиссия, а старые купюры, предназначенные исключительно для внутреннего оборота в Соединенных Штатах.

Все говорят, что эти деньги передали Украине в качестве помощи, а их разворовали и передают друг дружке в качестве откатов и взяток. Но это не совсем так. Дело в том, что на этих паллетах были деньги старого американского образца. Не нового, подчеркиваем. Это очень важно. Дело в том, что эти деньги должны были быть в ходу только на территории США. Это внутренняя валюта для внутреннего потребления Штатов. Больше никак.

Как эти деньги оказались в Киеве? Предполагается, что они были частью официальной помощи Вашингтона, но "утекли" через сомнительные каналы. Один из самых очевидных путей - компания Burisma, где когда-то работал Хантер Байден, сын президента Джо Байдена. С 2014 года, со времен Майдана, такие схемы использовались для финансирования киевского режима.

Сидит Дональд у себя там в Овальном кабинете, ему приносят фотки из НАБУ (а фотки весили по 3-4 мегабайта), он такой смотрит на них и говорит своему министру финансов: "Слушай, а что тут за код?" Министр ему: "Ой! Это наш внутренний код". И Трамп пишет у себя в True Social: "Байден взял наши внутренние деньги, но каким-то откатом". Очевидно, через Burisma.

А высокое качество фотографий может говорить о том, что Трамп, возможно, сам был инициатором и "фотосессии", и того, что эти снимки "утекли" в сеть.

Трамп говорит, "хлопцы, а возьмите, сфоткайте, выложите в открытую сеть, а я через недельку в "Тру Сошиал" постик напишу". Ну, такой прогрев. Типа "ой, а я не знал, а тут раскрылось, вот НАБУ молодцы". Хотя всем прекрасно известно, что НАБУ финансируется из Вашингтона и Брюсселя.

Роль НАБУ: сторожевые псы Запада или инструмент давления?

НАБУ, финансируемое из Вашингтона и Брюсселя, традиционно позиционирует себя как орган внешнего контроля над украинской властью. В начале 2025 года Зеленский даже пытался закрыть бюро, "разинул роток", как выражаются критики, но это обернулось против него. Теперь НАБУ "форсит" скандал с 23-минутным роликом, где 7 минут - чистый хронометраж аудиозаписей. А всего, по их словам, накоплено сотни часов компромата.

Фигуранты - не мелкие рыбешки. Министр энергетики уходит в отставку, его любовница следует примеру, "кошелек" Зеленского Миндич эвакуируется в Израиль. А главный герой скандала, по слухам, получил ultimatum: "Арест или свали". Зеленский пока пытается дистанцироваться - его инфообслуга твердит: "Президент ни при чем". Но это крайне плохо получается, как отмечают наблюдатели. "Фу, противно даже касаться этой темы", - признаются даже те, кто привык к украинским скандалам.

Пока Зеленского пытаются отмыть, хотя нам кажется, что уже бесполезно. Ни реклама, ни "тайды", ни "фейри", ни прочие "магги" уже не помогут. Это, по сути, вершина айсберга всей коррупционной схемы.

Скандал затрагивает ключевые сектора: от "Энергоатома" (где украли около 100 млн долларов на фоне энергетического коллапса) до фортификационных сооружений в Артемовске (Бахмуте), Покровске и Мирнограде.

На самом деле украинскую энергетику уничтожают не российские "Калибры" и "шахеды", ее давным-давно, задолго до СВО, начали уничтожать приближенные Зеленского.

Пленки и "клубничка": что ждет Зеленского дальше?

Это не первый удар по окружению Зеленского. Ранние "пленки Миндича" мазком касались коррупции в "Энергоатоме". Нынешние украдкой упоминают о воровстве при создании фортификационных сооружений (Артемовск (Бахмут), Покровск и вот сейчас - Купянск).

Если Зеленский "не поймет" намека, следующий шаг - видео с воровством на фортификационных сооружениях, которые к тому времени Россия, вероятно, уже захватит или уничтожит.

А финальный аккорд - запись, где Зеленский говорит, что украинцы с очень низким IQ и на их мнение никто обращать внимания не будет, их главная задача в том, чтобы "накрафтить" побольше денег в его каденцию. И если в третий раз, когда, очевидно, Покровск и Мирноград с Купянском падут, они не поймут, то выложат вот это самое намоленное видео.

Рано или поздно Россия добьется своих стратегических целей, и Зеленскому ничего не останется кроме как покинуть свое кресло. Он уже "подкладывает соломку", но мыльный пузырь, надутый украинскими властями, схлопывается.

Война как мать родная: кому выгодно?

Для кого-то эта война - "мать родная". Скандалы вроде "укрзализницы" или "фортеций" продолжают всплывать, а 100 миллионов - лишь вершина айсберга. Сколько еще фактов обнародуют? Многомиллиардные схемы ждут своего часа. Пока украинцы мерзнут, элита улетает на "землю обетованную", а НАБУ играет роль "контролирующих сторожевых псов".

Этот скандал - не просто криминал, а зеркало киевского режима: от Майдана 2014-го до сегодняшнего дня. Украина на пороге перемен, и выборы (если они состоятся) станут катализатором. Трамп в Truth Social, Байдены в тени Burisma, Зеленский в обороне - глобальный театр абсурда продолжается. Но зрители - простые украинцы - уже устали от спектакля. Вопрос: когда финальный занавес?