"Эпическая ярость" Трампа, или Как удары по Ирану запустили экологический апокалипсис

Война в Иране приобретает все более отчетливый мистический оттенок - даром разве театр боевых действий включает в себя знаменитый Армагеддон, у которого должна развернуться последняя битва сил добра и зла. Эта битва даст старт апокалипсису, локальные проявления которого уже можно наблюдать. На Тегеран, например, изливаются из облаков черные дожди - ядовитые, обжигающие кислотой, убивающие, одновременно быстро и медленно.

Питер Адамс, профессор Университета Карнеги-Меллона:

"В подобных случаях налицо комплекс различных видов загрязнения. Преимущественно черный дождь возникает в результате смешивания атмосферной воды с частицами черной сажи, образовавшейся при сжигании углеводородов без достаточного количества воздуха и кислорода. Это чревато опасностью гибели от респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний, а полициклические ароматические углеводороды увеличивают риск развития рака. Упомяну сильную загрязненность среды кислотами - их концентрация очень высока и опасна".

Стать жертвой убийства, в котором задействованы природные стихии, безусловно, выпало не только иранцам (горящие нефтяные вышки и хранилища, пылающие танкеры, бетонная пыль, которую поднимают в воздух взрывы, наблюдаются во всем регионе), но персам в первую очередь.

Американцы уверяют, что нанесли удары по 5,5 тыс. объектов на территории Ирана. По американским же данным, Израиля достигли 250 иранских баллистических ракет и около 100 дронов, но те в массе своей были сбиты. Что касается стран Персидского залива, то прилеты там фиксировались систематически, но массовых разрушений за собой не повлекли. Но серьезные испытания в плане экологии у Ирана еще впереди. Дефицит воды был проблемой страны и до войны, но теперь гидротехническая инфраструктура либо разрушается, либо остается в небрежении, поэтому десяткам миллионов персов проблему выживания предстоит решать даже не в ходе войны, а уже после.

А еще конфликт обещает миллиардам землян полноценный апокалиптический голод. Война в Заливе привела к сокращению наполовину - с 2 до 1 млн тонн - экспорта из региона карбамида, а он является одним из важнейших удобрений, которое уже подорожало на 40 %. Но библейские казни - это не только убийственные дожди, почти неизбежный глад и небеса, обрушивающие на землю огонь.

Из лидеров воюющих сторон на телеэкранах появляется только один президент США Дональд Трамп. Иранская сторона сообщила, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи ранен, видимо, из соображений безопасности он на публике не появляется. Исчез с глаз людских и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также трое других видных представителей израильской военно-политической верхушки. Эта пропажа настолько странна, что на единственном опубликованном видео сетевые эксперты отыскали у Нетаньяху шесть пальцев и постановили, что клип создан нейросетью.

Опубликовано, впрочем, и еще одно видео, где Нетаньяху демонстрирует свои пять пальцев. Оно тоже оказалось созданным нейросетью, что лишь усилило подозрения. В любом случае отсутствие премьера на важнейших совещаниях до сих пор никак не объяснено. Победы и поражения в этой войне часто виртуальны, виртуальна и конструируема также реальность этой войны.

Дональд Трамп, президент США: "Мы решительно продолжаем операцию "Эпическая ярость", чтобы остановить угрозу, исходящую от террористического иранского режима. "Эпическая ярость" - хорошо ли это звучит? Хорошо только в том случае, если, как вы понимаете, мы победим. И мы победили! Позвольте мне сказать ответственно: мы победили".

Победа, провозглашенная Трампом, очень специфична. Да, Штаты уничтожили иранский флот, Пентагон сообща с ЦАХАЛ контролируют небо над Ираном, однако у коалиции практически иссякли боеприпасы систем ПВО и запасы ракет для нанесения ударов, причем иссякли даже на складах и без возможности пополнения.

Ракет для комплексов THAAD производится 30 единиц в год, а Tomahawk - 50 единиц, при этом использованы тех и других уже сотни. Но у Ирана еще сохранились запасы баллистики. По некоторым оценкам, более 2 тыс. ракет, а "Шахедов" в арсеналах и вовсе насчитываются десятки тысяч, при том что дроны остаются у персов главной ударной силой.

Американцы лишились десятка своих радиолокационных систем в регионе, уничтожены пять самолетов, а остальные не рискуют приближаться к границам Ирана. Из патовой ситуации конфликт могло бы вывести наземное вторжение. К берегам Ирана двинулось судно "Триполи", на борту которого 2,5 тыс. "морских котиков" - только к наземной интервенции персы врага буквально приглашают, поскольку здесь превосходство противника окажется полностью нивелированным. Глава иранского МИД Аббас Аракчи со змеиной улыбкой на устах буквально позвал американцев прийти к ним.

Американцы ожидали, что воздушные атаки спровоцируют в Иране бунт и смену власти, но вышло иначе - идея защиты страны сплотила даже тех, у кого были претензии к своему начальству. В итоге, принц-эмигрант Реза Пехлеви, которого должны были внести в Тегеран чуть ли не на руках, выступает на митингах в Канаде и Америке за бронестеклом, а президента Ирана Масуда Пезешкиана толпы встречают на улицах Тегерана приветственными кличами.

Учитывая ресурсы сторон, в нынешнем режиме война могла бы продолжаться сколь угодно долго, но в ней прямо или косвенно принимают участие десятки других стран. Европейцы не бомбят и не стреляют, даже отказываются отправлять в регион свои авианосцы, но посильную помощь американцам оказывают, и в этом присутствует какой-то запредельный трагикомизм. Они фактически соучаствуют в собственном разорении и даже в каком-то смысле в порабощении.

"США не собираются выводить свои войска в ближайшее время, потому что у них достаточно запасов нефти и газа для продажи Европе и другим странам Запада. Их цель сделать Европу еще более зависимой от США, добиться, чтобы Европа понесла крайне серьезные потери", - отметил эксперт по международной политике Александр Раар.

Бесконечная война вполне устраивает США, и если бы не сиюминутные политические неудобства, Трампу бы следовало о таком только мечтать. Штаты обеспечивают себя своей нефтью, а переваливший за сотню долларов баррель - это проблема, в первую очередь, Европы, Китая и всей Азии, то есть доброй половины человечества, в которую американцы не входят. За счет сверхприбылей от торговли собственной нефтью США вполне могли бы обеспечивать у себя стабильность цен на бензин. Очереди на немецких, французских и прочих заправках могли бы служить бальзамом на сердце Дональду Трампу, если бы не формирование блока демократов и недовольных республиканцев. Вопрос теперь лишь состоит в том, что Белый дом выберет - долгосрочные выгоды от войны или упокоение сиюминутного недовольства, войну на истощение своих европейских и азиатских конкурентов или попытку вернуться в режим блицкрига, чтобы успокоить зреющий в Вашингтоне бунт? Окончательный выбор наверняка будет сделан уже в ближайшие дни.