Почему Ормузский пролив стал оружием истощения ЕС и источником сверхприбылей США
Глобальная архитектура энергетической безопасности стремительно рушится. Центральным узлом кризиса стал Ормузский пролив, через который в штатном режиме проходило около 20 млн баррелей нефти в сутки - пятая часть мирового потребления.
В качестве условий открытия судоходной артерии иранское издание Tasnim привело, по всей вероятности, весьма близкое к витающему в верхах страны мнению. В нем имеются следующие пункты:
- Снятие с Тегерана санкций и возвращение замороженных активов.
- Полный вывод американских баз из региона.
- Переход к бездолларовой торговле.
Пойти на это никому не по зубам и не по нравам, а значит и конфликт таким путем разрешен быть не может и будет продолжаться до тех пор, пока в нем не останется только одна сторона.
В условиях тупика и парализованной логистики мировые цены на нефть подскочили почти на 40 %. Главы крупнейших корпораций ExxonMobil, Chevron Corporation и ConocoPhillips на экстренных встречах в Белом доме прямо предупредили администрацию Трампа, что стабилизация рынка при закрытом Ормузском проливе практически невозможна. На этом фоне Международное энергетическое агентство инициировало крупнейший в истории выброс стратегических резервов в объеме 400 млн баррелей.
Минору Кихара, главный секретарь Кабинета министров Японии:
"Япония приняла решение высвобождения своих резервных запасов нефти в координации с другими странами "Большой семерки" и Международным энергетическим агентством на случай, если поставки нефтепродуктов, включая бензин, будут нарушены, поскольку зависимость Японии от Ближнего Востока чрезвычайно высока, и это может сильно на нас повлиять".
Однако рынок воспринял высвобождение нефти лишь как временную меру, способную покрыть дефицит всего на несколько дней глобального потребления. Отчаяние Вашингтона подчеркивается и беспрецедентным послаблением санкций против России, разрешающим закупку уже загруженной нефти в объеме 100 млн баррелей.
Из-за энергетического кризиса выявился глубокий раскол внутри западной коалиции и демонстрирование ограниченности американских военных ресурсов. Несмотря на жесткую риторику Трампа, объявленная операция по обеспечению безопасности танкеров в Ормузском проливе фактически сорвана, ведь ключевые союзники, включая Великобританию, Германию, Японию, Австралию и Норвегию, отказались от участия в этой авантюре, что привело к публичным угрозам со стороны Трампа развалить НАТО.
Особенно драматичным выглядит положение Европы, чья экономика оказалась совершенно беззащитной перед лицом нового шока. После многомиллиардных трат на поддержку Украины европейские страны столкнулись с тем, что их государственные долги и стоимость заимствований достигли исторических максимумов за последние 60 лет. "У нас больше нет денег", - констатировал глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, признав неспособность ЕС субсидировать промышленность и население в условиях 50-процентного роста цен на газ.
В Великобритании ситуация еще острее из-за дефицита мощностей для хранения газа. Текущих резервов хватит лишь на дюжину дней, что вынуждает Лондон конкурировать с Азией за спотовые поставки СПГ.
В европейских подземных газовых хранилищах к середине марта уровень опустился ниже 30 %, пересечена критическая отметка. Если же конец месяца и начало следующего окажутся холодными, то уровень, по некоторым прогнозам, может упасть до 10 %.
Нынешняя ситуация заставит о себе вспоминать летом, когда Европе придется пополнять свои резервы, конкурируя в этом деле с Азией. Предстоящий летний сезон закачки для ЕС в таком случае станет самым дорогим. Рост стоимости энергоресурсов непосредственным образом бьет по ним. Текущее производство нерентабельно, а при этом необходимо выполнять ранние обязательства перед контрагентами, которые были достигнуты при старых тарифах.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, уязвимыми и слабыми, поэтому нам следует придерживаться курса долгосрочной стратегии".
Какой именно стратегии? Исключительно членовредительской. Науке неизвестно, об одной ли политике говорила фон дер Ляйен или политике-побратиме, но глава Еврокомиссии с сожалением отметила, что она более трех десятков лет была ошибочной.
"Ситуация с ядерной энергетикой, к сожалению, печальна. В 1990-м треть энергии Европа получала от атомных станций, сейчас - только 15 %. Это сокращение было следствием стратегического решения. И, оглядываясь назад, мы можем сказать, что это было ошибкой. Мы отказались от надежного и доступного источника энергии, который также гарантирует низкий уровень выбросов. Пора менять ситуацию", - добавила глава Еврокомиссии.
Внутриполитический контекст в Европе также вызывает скепсис относительно способности лидеров справиться с кризисом. Курьезный эксперимент французского телеканала TMC показал, что многие евродепутаты даже не могут найти на карте Иран, путая его с Болгарией или Турцией, хотя именно им приходится принимать решения о борьбе с последствиями конфликта и защите интересов государств и обществ.
Как видно, были защищены исключительно интересы европолитиков, которые ограничились прогулом без последствий уроков географии. Тем временем в самом ближневосточном регионе энергетическая инфраструктура подвергается системному разрушению - добыча остановлена на крупнейших иракских месторождениях, атаки дронов парализуют заводы в Катаре.
В этой ситуации главными выгодоприобретателями становятся независимые американские нефтяники, необремененные активами в Персидском заливе, чей дополнительный денежный поток при нынешней стоимости оценивается в 63 млрд долларов. Это отчасти и позволило президенту США Дональду Трампу откровенно заявить о заработке больших денег на дорогой нефти. Но простые американцы недоумевают, что случилось с ценами на бензин. "Две недели назад он стоил 2 доллара, а сегодня - 4. Ребята, вы учились в колледже и вернулись со степенью магистра в области ценообразования?" - выражают недовольства граждане Америки.
Пока Вашингтон затягивает узлы противостояния, не имея четкого плана выхода из ситуации, эскалация переходит в режим затяжного истощения, где энергетический шок становится таким же грозным оружием, как и ракетные удары.
