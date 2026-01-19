Хроника воровства команды Зе: как при Зеленском коррупция стала отлаженной системой news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b3ce79e-ce8a-4ae7-929f-06aa86b6334c/conversions/ad87e4a8-4507-47ba-b304-6fe1a49ffe9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b3ce79e-ce8a-4ae7-929f-06aa86b6334c/conversions/ad87e4a8-4507-47ba-b304-6fe1a49ffe9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b3ce79e-ce8a-4ae7-929f-06aa86b6334c/conversions/ad87e4a8-4507-47ba-b304-6fe1a49ffe9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b3ce79e-ce8a-4ae7-929f-06aa86b6334c/conversions/ad87e4a8-4507-47ba-b304-6fe1a49ffe9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Все существование суверенной Украины сопровождается коррупцией. Буквально весь украинский истеблишмент "ворует" с начала 1990-х: Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Леонид Кучма, Леонид Кравчук - список тех, кого буквально ловили за руку - можно продолжать очень долго.

Куда важнее другое. Крупные аферы все эти годы сопровождают редкие наказания, бегство за границу, затягивание судов на годы и топ-коррупционеры, живущие на виллах за границей с награбленными миллиардами.

А теперь вспомним 2019 год. "Уничтожим коррупцию и заживем!" - это обещал стране Владимир Зеленский. Но актер уже тогда имел оффшоры на Кипре и Панаме.

Первое упоминание Зеленского как коррупционера всплыло в "Досье Пандоры". Был рассекречен архив из миллионов документов. Журналисты установили владельцев 29 тыс. оффшорных компаний. Многие из них использовались для сокрытия банковских счетов.

Скриншот публикации "РИА Новости"

Помимо Зеленского там фигурировали Сергей Шефир и Тимур Миндич. Да, о воровстве Зе-команды уже было известно тогда, но пиар-машина "Квартала 95" это подавала как "происки Порошенко". Мол, тому нужно переложить внимание со схемы "Роттердам+". Что приводит нас к событиям ноября 2025 года. Операция "Мидас" и знаменитые "пленки Миндича", опубликованные НАБУ.

Скриншот с электронного издания "Известия"

Только по самым скромным подсчетам, приближенные Зеленского на энергетике украли более 100 млн долларов.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов:

"Зеленский является, по большому счету, человеком, который покрывал эту коррупцию, позволял этой коррупции процветать в период войны. Это не история про какого-то отдельного чиновника, который где-то организовал какую-то коррупционную схему. Речь идет о системной коррупции, которая стала возможной только благодаря тому, что Зеленский, кивая головой, давал согласие на реализацию всех этих коррупционных схем".

Еще больше поразила Украину информация от бюро расследований.

Следователи установили, что только за 2025 год в стране было задокументировано нарушений на почти 400 млн долларов. Украли же больше 1 млрд. В ходе уголовных дел удалось вернуть лишь 63 млн долларов.

"Карслон", "Шлагбаум" и "Алла Борисовна" - свои операции коррупционеры проводили под такими псевдонимами. Кстати, "Алла Борисовна" - это Андрей Ермак, экс-глава офиса президента Украины. Его расследование НАБУ съело в первую очередь. Одним слово, воруют все. И все друг другу по кругу дают взятки.