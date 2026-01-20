Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Цена голоса в Раде - 10 тыс. долларов: как Тимошенко стала живым символом вечной коррупции Украины

Изображение

Украину накрывает очередной коррупционный скандал. Ситуация новая, только вот персонажи старые. Главный фигурант - политический тяжеловес Юлия Тимошенко. На этот раз ей инкриминируют подкуп депутатов Верховной рады.

Она была и премьер-министром, и кандидатом в президенты, и даже томилась в тюремных застенках. Какие только прозвища ни собрала за время бурной карьеры: "железная леди", "Жанна д'Арк", "оранжевая принцесса". Но история для Тимошенко всегда идет по спирали: все непременно заканчивается обвинениями в коррупции.

Хроника воровства команды Зе: как при Зеленском коррупция стала отлаженной системой

НАБУ с обыском нагрянули к Тимошенко в середине января. Лидера партии "Батькивщина" обвиняют в организации покупок во время голосования в Верховной раде. "Железная леди" платила депутатам примерно 10 тыс. долларов за правильное нажатие кнопки. Впрочем, подобные обыски проходили и у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии ровно по тому же обвинению.

Говоря простым языком, нардепов покупали с потрохами за дополнительную, левую, зарплату. Всего под "подозрение" попали два десятка парламентариев.

За подкуп депутатов ей может грозить до 10 лет. Но Тимошенко тертый калач не только в партийных баталиях. Ведь для нее это уже не первый уголовно-тюремный опыт. Непотопляемая дива украинской политики была под следствием дважды.

Изображение

По нынешнему уголовному делу от Европы едва ли будет поддержка. Ведь НАБУ, собственно, создана Западом и им активно поддерживается, а сама Тимошенко работу антикоррупционных структур постоянно критиковала. Летом 2025 года она даже голосовала за закон, который ограничивает их полномочия

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Исходя из тех сведений, которые есть в открытых источниках, из Украины, только по одним лишь данным, с 1991 года было выведено порядка 100 млрд долларов. Много это или мало? Я вас, наверное, разочарую, скажу, что это мало и что эта сумма вообще не соответствует никакой реальности. Потому что, например, для сравнения, еще в 2014 году занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил цифру, что Россия так или иначе вложила в Украину 250 миллиардов долларов. Имеются в виду дотации, инвестиции, газ по бросовым ценам и так далее и тому подобное. И далее я сошлюсь на бывшего премьер-министра Николая Азарова, который не так давно заявил, что только на западной военной помощи украинские чиновники украли порядка 100 млрд долларов США".

Изображение

3 млрд гривен - это 69 млн долларов. Получается, что в Украине не стоит вопрос "Где воровать?", а скорее "Сколько украсть?". Смотришь на все эти суммы, и волосы встают дыбом. И знаете, сквозная роль Юлии Тимошенко в коррупции выглядит жутким символом. Юлия Владимировна - буквально метафора всей Украины. На вид красивая, на публику говорит на украинском, в жизни - на русском. Много плачет и играет на камеру ради денег, которые потом же с кошачьими глазами ворует. Но, как ни крути, медленно увядает.

Всю свою сознательную жизнь Тимошенко либо брала взятки, либо их давала. Поэтому для нее это абсолютно нормальное понятие.
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Тимошенко все обвинения отрицает. Она заявила, что Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы и до последнего чиновника. Видимо, знает, о чем говорит. И обвинила власти в "политическом киллерстве".

Брали и брать будут. Кто и за сколько продается в Верховной раде? Почем парламентские голоса и как депутаты получают левую зарплату? Антология украинской коррупции: почему страна десятки лет наступает на те же грабли и как превратилась в продажный хаб? О самых громких скандалах смотрите в "Понятной политике".

