Цена голоса в Раде - 10 тыс. долларов: как Тимошенко стала живым символом вечной коррупции Украины
Украину накрывает очередной коррупционный скандал. Ситуация новая, только вот персонажи старые. Главный фигурант - политический тяжеловес Юлия Тимошенко. На этот раз ей инкриминируют подкуп депутатов Верховной рады.
Она была и премьер-министром, и кандидатом в президенты, и даже томилась в тюремных застенках. Какие только прозвища ни собрала за время бурной карьеры: "железная леди", "Жанна д'Арк", "оранжевая принцесса". Но история для Тимошенко всегда идет по спирали: все непременно заканчивается обвинениями в коррупции.
НАБУ с обыском нагрянули к Тимошенко в середине января. Лидера партии "Батькивщина" обвиняют в организации покупок во время голосования в Верховной раде. "Железная леди" платила депутатам примерно 10 тыс. долларов за правильное нажатие кнопки. Впрочем, подобные обыски проходили и у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии ровно по тому же обвинению.
Говоря простым языком, нардепов покупали с потрохами за дополнительную, левую, зарплату. Всего под "подозрение" попали два десятка парламентариев.
За подкуп депутатов ей может грозить до 10 лет. Но Тимошенко тертый калач не только в партийных баталиях. Ведь для нее это уже не первый уголовно-тюремный опыт. Непотопляемая дива украинской политики была под следствием дважды.
По нынешнему уголовному делу от Европы едва ли будет поддержка. Ведь НАБУ, собственно, создана Западом и им активно поддерживается, а сама Тимошенко работу антикоррупционных структур постоянно критиковала. Летом 2025 года она даже голосовала за закон, который ограничивает их полномочия
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:
"Исходя из тех сведений, которые есть в открытых источниках, из Украины, только по одним лишь данным, с 1991 года было выведено порядка 100 млрд долларов. Много это или мало? Я вас, наверное, разочарую, скажу, что это мало и что эта сумма вообще не соответствует никакой реальности. Потому что, например, для сравнения, еще в 2014 году занимавший на тот момент пост премьер-министра России Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил цифру, что Россия так или иначе вложила в Украину 250 миллиардов долларов. Имеются в виду дотации, инвестиции, газ по бросовым ценам и так далее и тому подобное. И далее я сошлюсь на бывшего премьер-министра Николая Азарова, который не так давно заявил, что только на западной военной помощи украинские чиновники украли порядка 100 млрд долларов США".
3 млрд гривен - это 69 млн долларов. Получается, что в Украине не стоит вопрос "Где воровать?", а скорее "Сколько украсть?". Смотришь на все эти суммы, и волосы встают дыбом. И знаете, сквозная роль Юлии Тимошенко в коррупции выглядит жутким символом. Юлия Владимировна - буквально метафора всей Украины. На вид красивая, на публику говорит на украинском, в жизни - на русском. Много плачет и играет на камеру ради денег, которые потом же с кошачьими глазами ворует. Но, как ни крути, медленно увядает.
Всю свою сознательную жизнь Тимошенко либо брала взятки, либо их давала. Поэтому для нее это абсолютно нормальное понятие.
Тимошенко все обвинения отрицает. Она заявила, что Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях, начиная от главы и до последнего чиновника. Видимо, знает, о чем говорит. И обвинила власти в "политическом киллерстве".
Брали и брать будут. Кто и за сколько продается в Верховной раде? Почем парламентские голоса и как депутаты получают левую зарплату? Антология украинской коррупции: почему страна десятки лет наступает на те же грабли и как превратилась в продажный хаб? О самых громких скандалах смотрите в "Понятной политике".