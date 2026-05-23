Майские выборы 2026 года в местные советы Великобритании обернулись сокрушительным провалом для правящей партии лейбористов, потерявшей около 1,5 тыс. мандатов по всей стране. Консерваторы также не удержали позиции - их потери составили более 800 мест. На этом фоне премьер-министр Кир Стармер заявил о нежелании уходить в отставку, намереваясь оставаться у власти до следующих всеобщих выборов в 2029 году. Однако внутри его собственной партии и кабинета министров все громче звучат призывы к тому, чтобы сохранить хотя бы остатки репутации и "аккуратно уйти".

Почему результаты местного голосования могут привести к смене политического ландшафта Британии, изменится ли внешняя политика Лондона и при чем здесь Илон Маск, рассказал зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью".

Как отметил эксперт, на 5066 мест в советах мандаты получила партия "Реформировать Соединенное Королевство", которую возглавляет Найджел Фарадж (1453 места). Это свидетельствует о растущей популярности правых сил у местных избирателей. При этом партия является относительно новой и не имеет долгой политической истории, что не помешало ей оттянуть на себя значительную часть электората.

Внутри Лейбористской партии началось серьезное давление на лидера - он же премьер-министр Кир Стармер. Хотя он пока упирается и говорит: "Я в отставку не пойду, следующие выборы будут в 2029 году, и у меня есть соответствующий мандат", ситуация складывается крайне непростая. Стармер подвергается острейшей критике и со стороны британского общества, и со стороны однопартийцев. У него уже обозначились конкуренты внутри партии - это госпожа Анджела Рэйнер и нынешний министр обороны Джон Хили, которые тоже претендуют на лидерство.

По мнению Олега Дьяченко, эти выборы показали, что Британия постепенно дрейфует от классической двухпартийной системы к многопартийной. Наряду с партией "Реформировать Соединенное Королевство" вес набирают либерал-демократы и "зеленые".

Причины этого тренда - в актуальности поднимаемых ими вопросов: это и иммиграционная политика, и налоги, и международная повестка, включая войну в секторе Газа и Иране. Для значительной части британских избирателей, чье происхождение связано с этими регионами, такие темы чрезвычайно важны.

Экономический фон также играет роль: британская экономика находится в состоянии стагнации. Внешний долг составляет более 8 млн фунтов стерлингов (более 11 трлн долларов), и этот груз давит на избирателей. Традиционная система, по мнению эксперта, уже не удовлетворяет запросы рядовых британцев. Существующие партии либо "забронзовели", либо слишком увлеклись международными проектами и внешней политикой вместо решения внутренних проблем.

Обсуждалась также версия о возможном влиянии Илона Маска, который поддерживал Найджела Фараджа и, по некоторым данным, финансировал его через различные фонды. Высказывалось предположение, что миллиардер таким образом "тренируется" перед тем, чтобы создать новую третью политическую силу в США - идею, которую он неоднократно анонсировал.

Однако Олег Дьяченко не склонен считать Маска кукловодом: "Я бы не сказал, что Маск является кукловодом. Просто правые силы ищут спонсоров для своих проектов, и находятся такие люди, которые поддерживают эти идеи".

Он напомнил, что рост правых наблюдается и в США (Республиканская партия с лозунгом "Сделаем Америку великой"), и в европейских государствах. Бизнес, которому созвучны идеи здорового консерватизма и евроскептицизма, охотно идет на поддержку. В случае с Британией это тем более логично, учитывая, что Найджел Фарадж был одним из главных апологетов Brexit.

Несмотря на весь внутриполитический хаос, Олег Дьяченко делает осторожный, но важный прогноз: "От результатов местных выборов внешняя политика Британии не поменяется. К сожалению, эта внешняя политика является недружественной по отношению к нам, к Республике Беларусь".

По его словам, было бы желательно, чтобы к власти пришли люди, которые реально будут заниматься своими местными проблемами и попытаются вернуть Британии ее былой статус, однако тенденция иная. Британцы используют исторический шанс, чтобы закрепиться в восточном регионе Европы - речь идет об Украине и Черноморском бассейне. В аналитических кругах обсуждается роль Британии как некоего "мозга" (со спецслужбами вроде МИ-6), который чужими руками - Украины, африканских стран - решает свои вопросы на большой шахматной доске.