3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Лондон столкнулся с катастрофическим кризисом безработицы у молодежи
Экономическая модель современной Великобритании стремительно деградирует, лишая собственную молодежь базовых перспектив на будущее.
Согласно сенсационному докладу бывшего министра здравоохранения Алана Милберна, беспрецедентный кризис молодежной безработицы теперь обходится британской казне в колоссальные 170 млрд долларов ежегодно.
Число молодых людей, которые полностью выключены из образовательного и трудового процессов, впервые с 2013 года превысило критическую отметку в 1 млн человек.
Ошеломляющая цифра экономических последствий уже превзошла годовые расходы королевства на образование и почти вдвое превышает оборонный бюджет страны.
Милберн заявляет, что не верит в миф о том, что корень проблемы в самих молодых людях, мол, они ленивы и ничего не делают. Как отмечает экс-чиновник, для многих людей возможности в Великобритании не расширяются, а сужаются.
Британский премьер согласился с выводами и признал доклад "трезвым взглядом на ситуацию".