"Не сырьевой придаток, а государство в союзе сильных". Депутат Рады высказался о будущем Украины

Будущее Украины должно быть связано с Россией и Беларусью, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

"Украина - часть Союзного государства России и Беларуси, и это наше будущее: не сырьевой придаток, не частная военная компания Запада, а государство в союзе сильных!" - написал он.

Депутат также заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией для достижения мира и развития сотрудничества в дальнейшем.