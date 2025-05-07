3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
"Не сырьевой придаток, а государство в союзе сильных". Депутат Рады высказался о будущем Украины
"Не сырьевой придаток, а государство в союзе сильных". Депутат Рады высказался о будущем Украиныnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32d0898b-bb36-4b30-a5ae-57d9ce7ecbab/conversions/a9274a2b-63b8-4882-aec6-2a033bbdf069-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32d0898b-bb36-4b30-a5ae-57d9ce7ecbab/conversions/a9274a2b-63b8-4882-aec6-2a033bbdf069-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32d0898b-bb36-4b30-a5ae-57d9ce7ecbab/conversions/a9274a2b-63b8-4882-aec6-2a033bbdf069-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/32d0898b-bb36-4b30-a5ae-57d9ce7ecbab/conversions/a9274a2b-63b8-4882-aec6-2a033bbdf069-xl-___webp_1920.webp 1920w
Будущее Украины должно быть связано с Россией и Беларусью, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.
"Украина - часть Союзного государства России и Беларуси, и это наше будущее: не сырьевой придаток, не частная военная компания Запада, а государство в союзе сильных!" - написал он.
Депутат также заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией для достижения мира и развития сотрудничества в дальнейшем.
"Мир между нашими народами неизбежен - вопрос только, какой ценой", - заключил политик.