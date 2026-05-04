"Неклассический формат": почему переговоры США и Ирана затягиваются

Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном проходят в сложном, неклассическом формате и пока не позволяют говорить о быстром разблокировании Ормузского пролива. Такую оценку в "Актуальном интервью" дал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

"Разблокировка Ормузского пролива - это не первый этап, который будет проходить сейчас в рамках переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. И надо признать, что сейчас переговоры не носят классический формат международных отношений, потому что там есть два-три посредника. Нет переговоров тет-а-тет между делегациями. Это главная проблема", - отметил эксперт.

По его словам, дополнительную сложность создают противоречивые заявления американской стороны. "Следующая проблема - это определенные заявления со стороны руководства Соединенных Штатов. Они иногда абсолютно противоречивы и не подтверждаются, а Ирану приходится отвечать на эти переговоры и делать абсолютно другую картину, которая, может быть, в большей степени соответствует реальности", - подчеркнул Никита Беленченко.

Но Иран и Соединенные Штаты все-таки демонстрируют определенную поэтапность переговорного процесса. Никита Беленченко

"Прежде всего, это прекращение огня. А после прекращения огня и определенных переговоров можно говорить о разблокировке Ормузского пролива. Но одно дело разблокировать и не сбивать корабли, а другое - взимание платы за проход через Ормузский пролив, - отметил эксперт. - Мы понимаем, что администрация Трампа стремится контролировать транспортные и логистические цепочки не только в Иране и на Ближнем Востоке, но и в мире. Для Трампа это максимально выгодно, и он стремится сохранить финансовый контроль над Ормузским проливом".

Никита Беленченко предупредил, что исход переговоров остается неопределенным. "Это может являться предметом отдельных переговоров, и эти переговоры могут завершиться либо разблокированием, либо этапом эскалации", - заключил эксперт.