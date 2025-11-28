Отставку Ермака поддержали 70 % населения Украины

Кроме того, более 70 % опрошенных уверены, что Ермак лично участвовал в коррупционных схемах Тимура Миндича. Социологи также выяснили, что почти 80 % украинцев уверены: за время конфликта уровень коррупции увеличился. Все больше жителей "незалежной" возлагают ответственность за происходящее на Зеленского и его офис. А в том, что Украина движется в неправильном направлении, уверено большинство граждан страны.