Отставку Ермака поддержали 70 % населения Украины
Отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского поддержали 70 % населения Украины. Таковы данные опроса компании "Социополис".
Кроме того, более 70 % опрошенных уверены, что Ермак лично участвовал в коррупционных схемах Тимура Миндича. Социологи также выяснили, что почти 80 % украинцев уверены: за время конфликта уровень коррупции увеличился. Все больше жителей "незалежной" возлагают ответственность за происходящее на Зеленского и его офис. А в том, что Украина движется в неправильном направлении, уверено большинство граждан страны.
Все это обеспокоило польский режим. Варшава потребовала объяснений от Киева по поводу коррупционного скандала. Как заявил местный воевода, все это "плохая новость" для Западной Европы, без прозрачности в антикоррупционной политике невозможно вступить в ЕС. А премьер Дональд Туск и вовсе назвал политический кризис в Киеве "фатальной комбинацией".
Фото РИА Новости