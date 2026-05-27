Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о выходе из Британии

Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании. За проведение референдума проголосовали 72 депутата, против - 55.

С инициативой проведения выступил первый министр Шотландии Джон Суинни. Политик - известный сторонник независимости Шотландии и лидер Шотландской национальной партии, которая в начале мая 2026 года получила 58 мест на выборах в парламент региона, став в 5-ый раз подряд крупнейшей политической силой Шотландии.