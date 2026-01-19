Поиск лучшей жизни и чайлдфри: Литва падает в демографическую яму

Прибалтика вошла в 2026 год с целой чередой проблем и кризисов. Одна из, наверное, наиболее остро стоящих - падение в демографическую яму.

Если посмотреть на Латвию, то сегодня тамошние эксперты говорят, что рождаемость в стране поправляют русские, украинцы и пакистанцы.

Факт Литва в населении с 1990-х годов потеряла 1 млн человек, а за год в государстве умирают примерно на 20 тыс. человек больше, чем рождаются.

Это один из самых худших показателей в Евросоюзе. Насколько катастрофична ситуация в Литве, рассказала в "Актуальном интервью" аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

"Демографическая проблема является сегодня общей не только для стран Балтии, но и для остальных стран. Беларусь в том числе испытывает определенное давление в этой части, но есть страны, которые вышли на финишную прямую, и это оценки не только внешних экспертов, но и внутри страны", - отметила аналитик.

Демографическая проблема, считает Ольга Лазоркина, связана с несколькими факторами. Прежде всего, с экономикой, так как граждане всегда реагируют на определенные изменения на удорожание жилья, на покупательскую способность жилья в собственность. Есть и вторая проблема - чайлдфри. "Эта концепция получила очень широкое распространение в Европейском союзе. Беларусь, к счастью, она пока еще так глубоко не затронула, но определенные отголоски все равно слышны", - подчеркнула гость интервью.

Третий момент, который связан со странами Балтии, - массовый выезд людей в поисках лучшей жизни. "Из-за совокупности этих трех показателей в Литве сегодня виден тот результат и те цифры, которые озвучивает официальная статистика", - завершила свою мысль Ольга Лазоркина.