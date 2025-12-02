Политтехнолог Жестовская: Украина хочет не мира, а перемирия, чтобы перевооружиться

"Я не склонна думать, что действительно будут достигнуты какие-то принципиальные договоренности в ходе переговоров в Москве. Мы вошли в очень сложный и долгий процесс, который явно не закончится в 2025 году и, скорее всего, не закончится даже зимой 2026 года. Это процесс согласования позиций четырех сторон, которые принципиально друг с другом не согласны. Украина демонстрирует, что она вообще не хочет никакого мира, а хочет перемирия. Это время для перевооружения, для того, чтобы получить новое оружие, инструкторов, похватать на улицах новых бойцов и с новыми силами отправить их опять в бой. Эту же позицию демонстрирует Европа. Есть Россия, которая хочет, чтобы эта проблема была ликвидирована в принципе. И есть четвертая сторона - это США, президенту которых безусловно хочется обладать титулом главного миротворца и разводящего на планете Земля. Но, опять же, у них есть и свои коммерческие интересы".