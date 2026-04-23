В польской политической культуре сфера здравоохранения традиционно является "расстрельной". На этом поприще свою карьеру загубил не один чиновник. И самое примечательное здесь то, что проблемы не решаются, а попытки их решить выливаются в новые проблемы.

Так, в 2017 году под давлением протестов медицинских работников правительство приняло закон о постепенном повышении расходов на здравоохранение. Однако для формального выполнения обещания при минимальных затратах был выбран хитрый маневр: бюджет отрасли стали рассчитывать как процент от ВВП двухлетней давности.

Мол, раз ВВП растет, то и бюджет для медсферы обещает соответствовать. Но в момент составления бюджета, например на 2026 год, текущие цифры ВВП, не прибегая к гаданию, узнать наперед невозможно, а статистика за 2025-й еще не подбита, да и за 2024 год еще подсчитывается.

В общем, так и выходит: для формирования бюджета здравоохранения берут данные двухлетней давности, а потом - ни злотого сверху.

Хенрык Невядомски, общественный деятель (Польша):

"Я крайне негативно оцениваю политику финансирования здравоохранения. Она вообще неадекватна. В этой политике нет смысла. Хочу подчеркнуть, что власти не обращают внимания на нужность профилактического лечения. То есть сначала, если есть какие-то первые симптомы болезни либо какого-то расстройства здоровья, надо выделить время и погасить проблему в этот момент. А у нас очень большие очереди к специалистам, к семейному врачу тоже недостаточно быстро можно попасть".

Государство было довольно, потому что вкладывало гораздо меньше денег, чем это по итогу нужно (из-за инфляции, повышения зарплат и прочего), и думало, что врачи тоже довольны. Но тут ошиблись. Врачи в который раз выходят на протест. На днях состоится общенациональная забастовка под названием "Черная неделя".

Как подчеркивает Ассоциация польских уездов, масштаб финансовых, организационных и кадровых проблем требует срочных действий на уровне правительства. Представители больниц по всей стране отмечают, что проблема затрагивает не отдельные подразделения, а всю систему формирования и распределения бюджета. Решения о финансировании услуг, их ценообразовании и политике оплаты труда, принимаемые централизованно, не успевают за фактическими расходами больниц.

Все это - последствия того самого закона 2017 года. Стоимость препаратов, расходников, энергоресурсов, наконец, растет, а это не было учтено. Потому что польская медицина живет двухлетней давности прошлым. После анализа отчета о финансовом положении медучреждений страны выяснилось, что в Польше по меньшей мере 40 районных больниц находятся под угрозой банкротства.