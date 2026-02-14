США душат Кубу: что происходит на острове в связи с нефтяной блокадой, которую ввел Трамп

Куба объявила о полном прекращении авиасообщения. В связи с нефтяной блокадой, которую американцы ввели против Острова Свободы, здесь практически отсутствует авиационный керосин. Российские и белорусские туристические компании прекратили отправку на Кубу отдыхающих, на остров совершаются только рейсы, которыми вывозят туристов. О готовности поставлять Кубе нефтепродукты заявила Россия, но сроки и способы сделать это не называются (в решении данной проблемы есть логистические сложности).

С просьбой дать разрешение на гуманитарные поставки нефти обратилась к Вашингтону президент Мексики. В Белом доме допустили возможность передачи топлива, но исключительно в объемах, которые позволят избежать гуманитарной катастрофы.

Ситуация на Кубе остается крайне сложной. Ее наверняка ухудшит авария на крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии, которое несколько часов назад было охвачено огнем. НПЗ имени Лопеса обеспечивал большую часть топливных нужд страны. К тому же завод располагается непосредственно рядом с нефтеналивным терминалом, что делало его незаменимым звеном в технологической цепи по обеспечению страны горючим. Власти допускают, что речь идет о диверсии.