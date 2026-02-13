На Кубе загорелся крупнейший завод по переработке нефти. Информации о пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент нет. Нефтеперерабатывающий завод Ñico López в Гаване обеспечивал большую часть топливных нужд страны.

К тому же завод располагается непосредственно рядом с нефтеналивным терминалом, что делало его незаменимым звеном в технологической цепи по обеспечению страны горючим. Власти допускают, что речь идет о диверсии.